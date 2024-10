Andersen Liga rajt előtt! A dunaújvárosi csapatok közül ezúttal nem indul a Dunaújvárosi Acélbikák-ASP, de továbbra is ott lesz a mezőnyben a Worm Angels.

A Worm továbbra is az Andersen Liga mezőnyének a tagja

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/archív

A bajnokság 2022-ben jött létre az OB II és az U21-es bajnokság alsóházi csapatainak bevonásával. A 2023-24-es szezonra a bajnokság tizenegy csapatosra bővült az Óbudai Hockey Academny és a Vasas SC csatlakozásával.

Az Acélbikák nélkül az Andersen Liga

Az idén a DAB mellett nem indul a Dél-Budai Hockey Club, viszont ott lesz a mezőnyben újoncként az Egerszegi Titánok együttese.

- Az én fejemből pattant ki az ötlet, hogy megpróbálhatnánk az új szezonban indulni az Andersen Ligában. November végén, december elején feldobtam a fiúknak az ötletet és tetszett nekik – nyilatkozta Simon Alfonz, a zalaegerszegiek vezetőedzője a Magyar Jégkorong Szövetség honlapjának.

– Az ötlet alapja az volt, hogy mostanra lett meg egy helyi fiatalokból álló mag, amely megérdemli már most azt a lehetőséget, hogy kipróbálja magát a felnőtthokiban. Nagy lehetőségként tekintünk a ligára. Volt itt már OB II-es és legutóbb OB III-as felnőttcsapat, most az U21-esekkel kiegészülve tudunk szerepelni a bajnokságban. A kinevelt zalaegerszegiekhez, köztük a rutinosabb játékosokhoz kaposvári hokisok csatlakoznak, és néhány budapesti és környéki srác. A tervek szerint lesz egy orosz légiós is a csapatunkban, aki az U21-es bajnokságban is tud majd játszani. Ez a mag egészül majd ki meccseként három-négy-öt-hat U21-es játékossal. A cél az, hogy minél több rutint szerezzenek a fiúk, és tisztes helytállást tudjuk felmutatni minden bajnoki mérkőzésen.

Az Andersen Liga idei mezőnye: Egerszegi Titánok, FTC-Telekom U23, Goodwill Pharma Szeged, Lehel HC, MAC Ikonok, Óbudai Hockey Academy, Sportországi Cápák, UNI Győr ETO HC, Vasas SC, Worm Angels.

A dunaújvárosi Worm Angels pénteken (október 4.) 21 órakor az FTC ellen kezdi a bajnokságot. A Wormnek továbbra is az Érdi Jégcsarnok a hazai pályája.