Boldoczki Sándor: – A találkozó előtt aláírtuk volna a döntetlent, de a játék képét látva és hogy kétszer is vezettünk, már kicsit savanyúbb a pontszerzés öröme. Sajnos nem fújta be a második tizenegyesünket a játékvezető és úgy talán győzhettünk is volna. Nagyon sok melót tettünk bele a mérkőzésbe. A múltheti fiaskó után azért lelkileg is jól jött a fiúknak.