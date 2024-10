A Dunaújváros Futsal góljaiból az egyébként is kiváló teljesítményt nyújtó Ivacs Gábor a 13. és a 25, percben vállalt egyet. Az utolsó találatot egy parádés összjáték után Vicze Dezső a 38. percben vitte be. Az egész csapat átlagon fölül teljesített a jó játékerőt képviselő vendégekkel szemben. A kapott gól nélküli győzelmükhöz Cseresnyés Alex a kapuban nyújtott szenzációs teljesítménye is kellett! Sikerével a csapat feljött a második helyre, de a többiek még egy meccsel kevesebbet játszottak.

Ivacs Gábor két góljával főszerepet vállalt a Dunaújváros Futsal sikeréből

Fotó: Laczkó Izabella

Dunaújváros Futsal - Mad Dogs Futsal 3-0 (1-0) DF: Cseresnyés - Fekere, Ivacs, Csányi, Varga. Csere: Váradi, Rácz, Németh Vincze. Edző: Tóth Árpád.

Tóth Árpád - Nagyon nehezen telt az idő a második gólig, valóban idegőrlő volt, hiszen nyilvánvaló, hogy ha eggyel vezetsz, az ellenfélnek lépni kell rá. Változtattunk, kicsit szűkebbre húztuk, mert tudtuk, hogy kontrából lesz lehetőségünk és szerencsére az egyiket végig tudtuk vinni. Azt gondolom, hogy aki ma a pályára lépett, az száz százalékig megcsinálta, amit szerettünk volna.

Sikerült helyretennünk a múltkori hibáinkat és a csapat megértette, hogy mit kérek tőlük, ezért sikerült ezt a sikert elérnünk.

- Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk, az is lett belőle.

Ughi Márk a Mad Dogs edzője: - Az ellenfelünknek volt egy kiemelkedő kapusteljesítménye, akinek ma nem tudtunk gólt lőni, így aztán nehéz mérkőzést nyerni. Volt egy-két olyan szituáció, amit lassabban reagáltunk le, mint a Dunaújváros, a gyors rögtönző megoldások segíthettek volna.

Küzdelmes mérkőzés volt, amelyen egy jól felkészített kiváló csapat ellen játszottunk, gratulálok nekik a győzelmükhöz.

- Remélem, hogy a következő mérkőzéseken gólokat is fogunk szerezni.

Cseresnyés Alex, a hazai kapus: - Azt emeljük ki, hogy ehhez a 3-0-hoz a csapatunkból mindenki kellett! Igyekeztünk itthon tartani a három pontot.

Az hogy ekkora különbséggel és kapott gól nélkül sikerült, még nagyobbá tette az örömünket, de a földön kell maradnunk és ehhez hasonló teljesítménnyel kell mennünk tovább.

Jelenleg második a Dunaújváros Futsal