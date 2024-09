Nincs ok a szurkolói panaszra, hogy kevés gólt láthatnak a mérkőzéseken. Hatot rúgott a Beloiannisz és a Polgárdi is. Potyogtak a találatok a Sárszentmihály – Nagykarácsony mérkőzésen. Három pontos lett a hétvégén Előszállás is, akik Pákozdon meg sem álltak három találatig.

Nagyvenyim – Baracs 2–2 (2–0)

Nagyvenyim: Pék – Ráthgéber, Balogh, Mohácsi, Deli, Rezes, Kővári, Kovács, Cislo, Varga (Fekete 75.), Török Barsa (Sipeki 65.).

Baracs: Vaszócsik – Hepp (Huber 46.), Áldott (Katona 81.), Wolf, Szurma (Kozma 37.), Sbihi (Nagy E. 68.), Takács, Fülöp, Kiss, Palkó, Éliás.

Kiállítva: Vaszócsik (36.).

Már a 2. percben megérkezett a hazaiak első találata, akcióból Balogh lőtte telibe a jobb kapufát, melyről végül befelé sodródott a labda.

A 36. percet biztosan elátkozzák a baracsiak, mert a kapusuk Vaszócsik védés közbeni kirohanásban elütötte Ráthgébert. Az akciót piros lappal jutalmazta Szabados Gábor játékvezető.

A 17 méterre középen szabadrúgáshoz lehelyezett labdát Rezes küldte a sorfalat megsodorva a kapu jobb oldalába.

A szünetet követően jobban támadott az emberhátránya ellenére a Baracs, s az akciók eredményeként kiegyenlített. Igaz, ebben benne volt egy tizenegyes is az 55. percben, ezt Éliás érvényesítette. A 77.-ben Fülöp is betalált, így a Baracs pontot mentett a kiválóan játszó Nagyvenyim otthonában.

Kőkuti Tamás Nagyvenyim: – Az első félidő alapján eldönthettük volna a mérkőzést.

Közelebb voltunk a három ponthoz, de kicsúszott a kezünkből.

– Átgondoljuk a jövőben. Igazából egyéni mentális állapotokon múlhatott.

Körmendi Zsolt Baracs: – Botrányos játékvezetés mellett a lehető legtöbbet ki tudtuk hozni a mérkőzésből.

Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy vert helyzetből sikerült felállnunk és emberhátrányban is meg tudtuk mutatni a csapatunk erejét.

Pákozd – Előszállás 1–3 (0–1)

Előszállás: Nagy – Felföldi, Kovalovszky, Nyári, Béres, Garbacz, Horváth, Puskás (Bognár 59.), Bozsoki (Kercza 75.), Németh (Mukli 59.), Horváth G. (Horváth K. 59.).

Gólszerző: Téglási (52.), illetve Béres (35.), Felföldi (58.), Tömör (öngól 73.).