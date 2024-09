A 2024/2025-ös szezonra jelentősen átalakuló csapatot új szakmai stáb irányítja, a visszavonult Somogyi Balázs lett a vezetőedző, segítői Revák Zoltán és Hetler Ádám, a kapusedző pedig Pinczés Bendegúz. Játékosfronton is elég nagy volt a mozgás, az összes korábbi légiós távozott, továbbá Szalma, Varga, Léránt, Kovács D., Pinczés O., Strenk O., Károly Róbert, Marosi, Nemes sem maradt.

Az új csapat

Fotó: Utánpótlás Sportfotó

Az érkezők oldalán tizenöt hokist jegyezhettünk fel: Tóth Gergely, Sági Martin, Sági Máté, Ritter Zalán, Mazzag Dániel, Hári Norbert, Tyler Watkins (amerikai), Jeff Faith (kanadai), Eriks Zohovs (lett), Mikkel Jensen (dán), Colton Leiter (kanadai), Cseh István, Jani Kluuskeri (finn), Mathias Jensen (dán), Jurkovics Bence (BJAHC-tól kölcsönben).

Csak Tóth Balázs és Ivan Sysak maradt az előző gárdából, illetve a felnőtteknél is bevethető U21-es játékosok közül Kuminka Zsombor, Nagy Benjámin, Léhi Kristóf, Bánki Dávid szintén.

A fiatalok, akik hosszabbítottak

Fotó: DAB

Az Erste Liga szezonnyitó sajtótájékoztatóján szokás szerint részt vettek a csapatok képviselői is, részükről a címvédő Brassó, a legutóbbi döntős FTC-Telekom, valamint a Gyergyói HK és a Csíkszereda is a bajnoki cím megszerzését tűzte ki célul. Újpesten a magyar bajnokságban, a ligában és a kupában is a döntőbe jutás a cél, a BJAHC pedig a lehető legjobb eredményt szeretné elérni, első lépésként a legjobb négyet célozva meg. A DVTK Jegesmedvéknél egyértelműen a rájátszásba jutással terveznek, a DEAC pedig a tavalyinál kiegyensúlyozottabb idényben bízik. Ifj. Azari Zsolt a DAB képviseletében úgy fogalmazott, hogy változatlanul a túlélés a cél, de új szakmai stábbal szeretnének bejutni a rájátszásba. A FEHA19-nél a magyar fiatalok fejlesztése a fő feladat.

Az Erste Liga 2024/25-ös sajtótájékoztatóján ifj. Azari Zsolt a csapat mezével

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

– Nehéz a feladat elsőéves edzőként, de nagyszerű stáb vesz körül, mindennap új tapasztalatokkal gazdagodom. Nemcsak fizikailag, mentálisan is építeni kell a keretet. Nem egyszerű, de örülök a váltásnak, jól érzem magam ebben a szerepben.

Teljesen újra kellett építenünk a csapatot, mindössze két játékost tartottunk meg, ez hatalmas változás, hosszú folyamat, mire kialakul az az összhang, amit szeretnénk, de jó úton járunk. Ezt igazolja, hogy ugyan csak edzőmérkőzésen, de sikerült megvernünk a Ferencvárost.

Ha ellenük egyszer sikerült, miért ne sikerülhetne mások ellen, ha többször is, keményen, kevés hibával játszunk – nyilatkozott bizakodva a DAB vezetőedzője, Somogyi Balázs a Nemzeti Sportnak.