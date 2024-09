A Beloiannisz otthoni környezetben 12–0-ra verte a Sárszentmihály-Masterplast csapatát és „lángolt” a kapu Nagyvenyimen is, ahol az Aba Sárvíz lőtt fél tucat gólt. A többi mérkőzésen jóval szerényebben csordogáltak a gólok.

Nagyvenyim – Aba Sárvíz 1–6 (1–2)

Nagyvenyim: Pék – Ráthgéber (Ocztos 85.), Sipeki, Balogh (Hajnal 87.), Mohácsi, Deli, Kővári, Kovács, Cislo, Varga (Kiss 60.), Török Barsa.

Aba Sárvíz: Sereg, Kulcsár, Simon, Huszti, Glócz, Budai, Réti, Kuczu, Réti, Zsifkovics, Glócz. Cserék: Bíró, Iváncsi, Madácsi, Mátyás, Piszer, Szegedi.

Az első félidőben számtalan helyzetet kihagytak a hazaiak, de a szerencsével is hadilábon álltak, ugyanis háromszor is eltalálták az abai kapufát, ám ezekből gól nem született. Az Aba a helyzeteiből viszont kétszer is eredményes volt, Réti a 16. percben, Glócz pedig a 35.-ben zörgette meg a nagyvenyimi hálót. Ráthgéber még a szünet előtt tudott válaszolni a vendéglátók részéről.

A második félidőben viszont már csak az ellenfél élvezhette a bírói sípszó gólt jelző hangját. A Nagyvenyim ekkorra kissé szétcsúszott, nem tudott újítani. Az utolsó percben még egy büntetőt is ítéltek ellenük, így alakult ki a végeredmény.

A találkozó után az abai edző Radnics Attila így értékelt: – Már a múlt héten látszódott, hogy a csapat átfordult a nyerő szériára. A játék is azt mutatja, amit igazából tudunk. Kacérkodunk a dobogóval, de az élet mindig hoz érdekes helyzeteket. Azért szeretnénk odaérni, vagy legalább annak a közelébe.

Baracs – Kisláng 1–0 (1–0)

Baracs: Tóth – Hepp, Áldott (Sbihi 87.), Wolf, Szurma, Kozma B. (Karászi 71.), Takács, Kozma M. (Huber 60.), Fülöp, Kiss, Éliás.

Kisláng: Ányos, Nagy, Takács, Árki, Vigházi, László, Juhász, Molnár, Erdei, Szántai, Lévai. Cserék: Jánosi, Varga, Jakab, Izing, Usztics, Jánosi, Surányi.

Egy félidősnek is nevezhetnénk a találkozót, hiszen a 32. percben eldőlt a három pont sorsa. A győzelmet Kozma Bálintnak köszönhetik a baracsiak. A vendéglátók magabiztosan játszottak, de további gólokat nem tudtak szerezni a helyzeteikből. Az edző véleményből kitűnik, ez nem a vendégeken múlott.