Erősen döntetlen szagú mérkőzést láthattak egy félidőig a szurkolók, mivel a Bodajk és az Adony is csak egyszer talált be. Utóbbiak tizenegyesből szépíthették a vendégek előnyét. A 30. percben Rigó zörgette a vendéglátók hálóját, majd a 33. percben Farkas értékesítette a büntetőt. A szünetet követően, az 55. percben még mindig a bodajkiak arcára ülhetett ki az öröm jele, mert Farkas távoli bombája szó szerint kipókhálózta az adonyi kapu jobb sarkát, 2–1. A folytatásban azonban nem tudta megtartani előnyét a Bodajk. A hajrában a hazaiak két szép akcióból visszahozták a meccset, a 83. percben Fábián, majd a 88.-ban Pati talált be a kapuba. A Bodajk a végére talán el is fáradt, s már nem maradt ereje az újításra.

Adony–Bodajk 3–2 (1–1) Adony: Andrejev – Hamar, Virág (Kaló 62.), Balogh, Tóth, Holentoner, Bagóczki, Fábián (Major 84.), Posztós (Pati 62.), Tatár (Kőkuti 62.), Fehér.

Boldoczki Sándor edző így értékelte a mérkőzést: – Nem játszottunk jól, de szerencsére meg tudtuk fordítani a mérkőzést a két, góllal záródó akciónak köszönhetően. Sikerült elmenni a bal oldalon, keresztbe rúgták a labdát és 10 méterről Fábián a jobb felsőbe vágta. Rá öt percre ugyanígy voltunk eredményesek, csak a másik oldalon Pati fejezte be a támadást. Egy kicsit felpörögtünk az ellenfél vezető gólja után. A végére pedig talán elfogytak a bodajkiak erőnlétben.

Boldoczki Sándor kiemelte, hogy szerencsére a cseréik is jól sikerültek, amiből az egyik a nyerő emberük volt. Mennek tovább, mert az a cél, hogy tanuljanak. Természetesen az első győzelmüknek és vele a három pontnak nagyon örülnek.

További eredmények: Sárbogárd–Sárosd 1–0, Mór–Ercsi Kinizsi 3–0, DFC–KK Grain KFT.-Mezőfalva 3–0, Csór–Enying 8–0, Kápolnásnyék–Lajoskomárom 2–4, Ikarus-Maroshegy–Martonvásár 1–1.

A Dunaújváros győzelmével négy helyet lépett előre a tabellán, az Adony pedig kettőt, és ezzel felzárkózott a középmezőnyhöz.

A bajnokság állása