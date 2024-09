Somogyi Balázs (DAB): – Nem igazán beszéltünk a játékosokkal az előző mérkőzés után arról, hogy pontosan mi is történt a Debrecen ellen, inkább azt figyeltük, hogy a játékosoknak leesett-e az üzenet és hogyan reagáltak rá. Kemény héten vannak, keményen edzettek, férfiasan beleálltak a munkába, lehet, hogy ez nem mindig tetszett nekik, de egy pillanatig sem láttam jelét annak, hogy fel szeretnék adni a harcot, így ma arattunk egy olyan győzelmet, ami tényleg a szív és a kemény munka sikere volt. Jól álltunk bele a meccsbe, majd volt egy kimondottan gyenge második harmadunk, ahol sokat hibáztunk, de a szünetben átbeszéltük azt, min kell változtatni, és a záró felvonásban egy teljesen új csapat jött ki a jégre, és azt láttam a srácokon, hogy győzni szeretnének és hazai közönség előtt szeretnék ezt megtenni. Szurkolóinknak sokat köszönhettünk, belehajszoltak minket ebbe a győzelembe, köszönjük nekik ezt a csodálatos estét, és remélem még többen leszünk a következő mérkőzésen.

Strenk Hunor (másodedző, Corona Brassó)): – Nem kezdtük jól a meccset, elég csapkodó volt a játék, nem gondolom, hogy magas színvonal volt, viszont hat emberfölényes szituációban is el tudott jönni ellenfelünk, ami nem jellemző reánk, pedig az előző mérkőzéseken is voltak hasonló esetek. Erre felhívtuk a figyelmet a szünetben, és a második harmadunk sokkal jobban is sikerült, sok időt tudtunk a támadó harmadban tölteni, sok helyzetünk volt, akár a meccset is eldönthettük volna. Ekkor egy gólon tartottak azonban minket, és az ilyen meccsekben bármikor benne van, hogy vissza tud jönni az ellenfél a mérkőzésbe. Túl közel tartottuk magunkhoz a Dunaújvárost, ennek az lett az eredménye, hogy volt két jó cseréjük, amiből átvették a vezetést. Az utolsó öt percben megpróbáltunk mindent, hogy egyenlítsünk, de összességében nem lehetünk elégedettek a mai játékkal, és ezért gratulálunk a Dunaújvárosnak.

A DAB vasárnap (szeptember 29.) újra pályára korcsolyázik az Erste Ligában, a DVTK Jegesmedvék vendége lesz. A találkozó 18 órakor kezdődik.