Együttműködési megállapodást kötött hétfőn a Dunaújvárosi Egyetem és az Angels Női Jégkorong Sportegyesület. Ezen a felsőoktatási intézmény részéről dr. András István rektor volt jelen, az Angels Női Jégkorong Sportegyesületet pedig Kováts András elnök képviselte. (A klub részéről ott volt az eseményen az Angels NJSE két alelnöke Jobb Dávid és Halász Ákos is.) Az eseményen elhangzott, a DUE számára mindig is kiemelten fontos volt a sportolók felsőfokú tanulmányainak támogatása, ezért számos ösztöndíjat tart fenn az egyetem a sportoló hallgatóinak. Mindemellett a magyar sportolóknak többletpontok állapíthatók meg a felvételi jelentkezés során, valamint kollégiumi elhelyezésre és kedvezményes tanrend kérvényezésére is van lehetőség.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az együttműködésnek köszönhetően a DUE új testnevelési órákat rögzít a mintatantervekbe (korcsolyaoktatás, jégkorong képzés), az Angels Női Jégkorong Sportegyesület ösztönzi a sportolói továbbtanulását a Dunaújvárosi Egyetemen, valamint a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói és oktatói számára szabadkorcsolya és görkorcsolya lehetőséget biztosít. A 2000-ben alakult dunaújvárosi Angels Női Jégkorong Sportegyesület a felnőtt bajnokságokban való szereplés mellett utánpótlás neveléssel is foglalkozik az inline-hoki és jégkorong sportágak területén. Az Angels alapvetően szabadidős sporttevékenységet folytat, az Andersen Ligás csapatuk, félprofinak mondható. Halász Ákos talán nem véletlenül említette meg a szerződés aláírása után, ami sajtónyilvános volt, hogy náluk alapvetően arról (is) szól a klub működése, hogy abból indulnak ki, hogy nem mindenkiből lehet élsportoló, nem mindenki lehet profi.

Ezért lényegesnek tartják, hogy a játékosaik felsőfokú tanulmányokat is folytassanak. Ennek eléréséhez pedig nagyon jó, és remélhetőleg hosszú távú a tegnap aláírt szerződés.

És, akkor még nem is beszéltünk arról, hogy hamarosan elkészül az Angels jégcsarnoka a radari atlétikai létesítmény helyén – a diákoknak.