Az első osztályú utánpótlás női kézilabda-bajnokság nyugati csoportjában a DKKA U20-as csapata a második fordulóban hazai pályán gólzáporos meccsen győzelemmel zárt szerdán. Ezzel megszerezték első sikerüket.

DKKA–Érd 39–35 (20–22)

DKKA: Angyali, Krasznai, Németh (kapusok), Takács, Virág, Fehér 13 (6), Titscher, Erdős 3, Ecsődi, Deli 3, Szili, Rigó 1, Egejuru 8, György 2, Baranyi 9. Edző: Sipeki Levente.

Az első félidőben szinte végig a vendégek vezettek, nem egyszer öt góllal is. Ebből a szünetre sikerült faragni, majd a folytatásban, kihasználva az ellenfél hibáit, egy 9–3-as etappal a Kohásznál volt az előny. Amit aztán meg is őriztek a végére. A meccsen ismét kimagasló góltermést jegyzett Fehér Luca, aki a győri idénynyitón is tizenhétszer volt eredményes.

Az U18-as csapat szinte végig hátrányban volt a meccsen, amit nem tudtak ledolgozni.

DKKA–Érd 32–36 (14–17)

DKKA: Katona, Fazekas, Guld (kapusok), Kerner 2, Kelemen 3 (1), Asztalos 2, Vertig 4, Mezei 6, Kovács 3, Szücs 11 (2), Izsák, Szabó V., Oláh, Szabó E. 1, Bárdos. Edző: Virág Roland.

Szücs Zoé tizenegy gólt lőtt az Érdnek, de nyerni nem tudtak

Fotó: Laczkó Izabella

– Az idei célkitűzés, mint azt korábban említettem, hogy a tavalyi másodosztály után az elsőben folyamatosan tanuljunk és fejlődjünk. Ne csak technikailag, hanem mentálisan is.

Sok nehézséggel küzdünk, ám ez nem indokolja, és elfogadhatatlannak tartom, hogy ne küzdjön mindenki a végsőkig. Át fogunk ezen együtt lendülni!

- A célok világosak, bízom és hiszek a csapatomban – írta közösségi oldalán Virág Roland értékelésében.