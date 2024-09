- Mivel folyamatos nyomást helyeztünk rájuk, ez az ellenfélnek idegölő és fárasztó is volt. Sikerült annyira rájuk erőltetni az akaratunkat, hogy azzal már nem tudtak mit kezdeni.

- Tanulságos volt ez a mérkőzés?

- Az öt a négy elleni felállás mindig lutri az azt játszóknak. Most jól levédekeztük, illetve az Alex a kapujából szerzett két gólt belőle, ami egy extra teljesítmény volt tőle. Mindig, mindenből lehet tanulni, ebből is. Most jó helyre pattant a labda és szerencsénk is volt.

Fotó: LI

Cseresnyés Alex megőrizte a jó szokását

Az ellenfél 5-4-es játékát kihasználva az egész pályát átlőve két gólt is vágott az üres kapujukba! Ezzel együtt rettentő izgalmakat is hozott a mérkőzés.

- Ez így van. Az első félidőben nagyon sok helyzetet ajándékoztunk a Tihanynak, mert az akciók végén nem tudtuk őket gólra váltani. Egy ilyenből még a vezetést is megszerezhették. Szerintem jól játszottunk, de az ellenfelünk is egy jó csapat.

Ez még csak a szezon eleji formánk volt, mert nem vagyunk még felkészülve az igazi csatákra, ezért fejlődnünk kell.

Fotó: LI

- Kevesebben vagyunk, mint az elmúlt szezonban. A győzelem íze most is nagyon kellemes, ahogy a hétfői, a nyitó meccs után is. Az elején jól kezdtünk, aztán vétettem egy olyan hibát, ami engem nagyon padlóra küldött, de remélem mindenkit kitudtam engesztelni a góljaimmal! Az ilyen lehetőség benne van a futsalban. Emberelőnyös játékra váltottak és ezért maradt üres a kapujuk. Hál’ istennek sikerült megszereznem a labdát, ráfektettem, amit még anno’ is sokat szoktam gyakorolni, és most megszületett a gyümölcse.