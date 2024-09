Somogyi Balázs együttese két negyedik soros hiányzót leszámítva nem változott a péntek este Újpesten szoros mérkőzésen alulmaradó összeállításhoz képest. A vendégeknél Szeles Martin az idei szezonban először kapott lehetőséget a kapuban, a negyedik sorba Domán és Nyisztor helyett Révész Levente volt ott, írja a jegkorongblog.hu.

Fotó: Laczkó Izabella

Villámrajtot vett a DEAC, 10 perc alatt eldöntötte a lényegi kérdéseket. A harmadik perc elején a Mihalik fivérek oldottak meg mintaszerűen egy vendég kontrát, András kihagyhatatlan helyzetbe hozta Gergőt, aki nem is hibázott, 0-1. Az 5. perc végén érkezett a második találat az ex-BJAHC sor révén: Galoha mesteri kapu mögüli centerezését Mozer vágta be, 0-2. Majd az első emberelőnyével is élt az Vaszjunyin-legénység, Bucskin lövése vágódott le, a szabadon maradó korongot Mihalik András ütötte be, 0-3. A folytatásban is maradt a vendég fölény – bár egy emberelőny során a DAB is eljutott kapuvasig – Tóth Balázs kapus tartotta az eredményt.

A második felvonás elején is betalált a DEAC, Bucskin lépett ki két hazai védő között és értékesítette ziccerét, 0-4. Második hazai emberelőnyből már összejött a szépítés, Sziszak távoli lövésébe szúrt bele Mikkel Jensen, a játékvezetők maratoni videózást követően érvénybe hagyták a találatot, 1-4.

Fotó: Laczkó Izabella

A békésen csordogáló mérkőzésen nem tudott közelebb zárkózni a DAB, sőt a 46. percben Jakabfy Csongor egy kontra végén visszaállította a közte négyet, 1-5. Az 53. percben szépen játszottak meg egy speciális szituációs figurát az Acélbikák, Sági kapu mögül találta meg center pozícióban Rittert, aki megszerezte első gólját dunaújvárosi mezben, 2-5. A hajrában Dobmayer és Tóth Gergely vezetésével kicsit elszabadultak az indulatok, verekedésig nem fajult a szituáció, a hazai védő sima két percet, a vendégek bekkje 2+2-t kapott. Az emberhátrány során Jakabfy is szabálytalankodott, az öt a hármat pedig már kihasználta a DAB, Mikkel Jensen duplázott közelről, 3-5. A megmaradó szimpla fór során Tóth kapus lekorcsolyázott, Szeles vezetésével kitartott a Debrecen.