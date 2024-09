Előtte a tíz, illetve a huszonöt méteres számokat teljesítette, ezekben a huszonharmadik, valamint a huszonkettedik helyen fejezbe be a küzdelmeket.

Az 50 méteres számban a vegyes összetételű mezőnyben – férfiak és nők együtt indultak – Gurisatti az első sorozatban 82 körrel zárt, ebben egy tízes volt. A másodikban már négy tízes is szerepelt a lőlapon, de becsúszott egy ötös is – összeségében 88 kör lett ennek az etapnak a vége. A harmadik menetben 86 kört lőtt Gyula, aztán egymás után kétszer is 87-el zárta a sorozatát.

Az utolsó, hatodik sorozatban 86 kört sikerült teljesíteni. Ezzel 516 körös eredménnyel a huszonnegyedik helyen zárta szereplését és ezzel együtt a paralimpiát is. A döntőbe az első nyolc került, ehhez legalább 533 kört kellett volna teljesíteni. A másik magyar sportlövő Dávid Krisztina éppen csak kiszorulva a nyolcas döntőből, kilencedikként fejezte be a versenyt.

A magyar sportlövők számára befejeződött a párizsi paralimpia, dobogós helyezést ezúttal egyik induló sem tudott szerezni.