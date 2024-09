A vb-n az egyéni távok, valamint a két váltó mellett beiktattak egy 3-3 km-es sprintfutamot is, melynek keretében 1500, 1000, valamint 500 méteren úsznak a versenyzők. Menet közben a mezőny mindig feleződik, aki az utolsó 500-on beér elsőnek, az lesz az aranyérmes. Nos, Hunor, ebben a számban is bizonyíthatott szombaton délelőtt.

A kezdés remekül sikerült a DKSE úszójának, hiszen megnyerte azt a futamot, amelyben ő szerepelt. Az elődöntőben francia Sasha Velly mögött pedig másodikként jutott be a fináléba. A döntőben aztán óriási csata alakult ki a dobogóért, öten szinte egyszerre csaptak be a célba, végül Kovács-Seres mindössze egy tizeddel maradt le a harmadik helyről, de a győztes japántól is mindössze fél másodperccel.

A dunaújvárosi klub tehetsége csütörtökön 10 kilométeren a hetedik helyen zárt.