A Zágrábban kontinensbajnoki ezüstérmet szerzett csapatból tizenegyen most is a keretben lesznek, közte a DFVE két játékosa, Kardos Dominika és Kardos Laura. A kezdetektől fogva Sike József – aki a dunaújvárosi klubban is több éven át dolgozott – által irányított, 2006-ban született játékosokra épülő korosztály eddig verhetetlen, hiszen minden világversenyt megnyert úgy, hogy még döntetlent sem játszott. A sikerszéria 2021-ben az U15-ös Eb-arannyal kezdődött, egy évre rá U16-os világbajnokságot nyert az együttes, tavaly pedig U17-es Eb-elsőség jött a sorban.

A magyarok hétfőn kezdik meg szereplésüket az Egyesült Államok ellen a csoportban, kedden Új-Zéland, szerdán pedig Ausztrália következik a sorban.