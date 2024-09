A legtöbb gólt a Martonvásár rúgta, összesen tizenegyet az eddig pont nélküli Bodajknak. Öt találattal hengerelt a Csór is otthon a mezőfalvi csapatot fogadva. Hat gólt láthatott a közönség Lajoskomáromban, ahol a házigazdák a Dunaújváros csapatával ikszeltek 3–3-ra, a meccsről itt számoltunk be részletesen. Hazai pályán négyet vágott az Adony is a szintén listavégi Enyingnek.

Adony – Enying 4–0 (0–0)

Adony: Andrejev – Budai, Virág, Pati (Major 46.), Tóth D., Csiki, Kelemen (Posztós 72.), Bognár B. (Glonczi 84.), Kaló (Krucsai 84.), Tatár, Fehér.

Gólszerző: Virág (46., 81., 83.), illetve Bognár B. (65.).

Az első félidőben rengeteg helyzetet kihagytak a vendéglátók. Félő volt, ez később majd megbosszulja magát. Az adonyiak szerencséjére nem így történt. A második félidőben felnőttek a feladathoz Boldoczki Sándor fiai és a papírforma szerint fejezték be a mérkőzést.

Így értékelt az Adony edzője: – Hat kezdőjátékos nélkül indítottuk a mérkőzést. Hiányzott Holentoner, Hamar, Balogh, Fábián és még páran. Épp csak megvoltunk.

Pozitívum, hogy akik eddig kevesebbet játszottak, azok bebizonyították, rájuk is lehet számítani. Az első negyvenöt perc elég gyenge volt a helyzetkihasználás szempontjából.

– A pihenő után jól kezdtünk és ez meg is hozta gólokban az eredményeket. Innentől már nem volt kérdéses a vége. Amennyiben megnyerjük a kötelező meccseket, akkor esélyesebben állhatunk nehezebb feladatok elé.

Nem sikerült jól a mezőfalviak kirándulása Csóron. Az első félidőben tizenegyeshez jutó hazai gárda a szünet utánra tartogatta a nagyobb puskaport. Négyszer is megzörgették még a hálót a csóriak.

Csór – Truck-Trailer – KK Grain Kft.-Mezőfalva 5–0 (1–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Balázs, Rózsahegyi, Török, Szabó O. (Csontos 58.), Sági, Németh B., Mekota, Kiss G., Kovács K., Morár.

Gólszerző: Balogh (55., 62.), Zs. Nagy (21.), Takács (47.), Kásler (53.).

A további eredmények: Sárbogárd – Ercsi Kinizsi 1–0, Mór – Tóvill-Kápolnásnyék 2–1, Martonvásár – Bodajk 11–0, Ikarus-Maroshegy – Sárosd 0–2.