Az Acélbikák igyekeztek sokkal jobban beleállni a találkozóba, mint tették azt a Debrecen ellen, és bár az első percek a vendégek enyhe fölényét hozták, a DAB nagyon fegyelmezetten védekezve szűrte meg a brassói támadásokat.

A harmadik etapban nagy erőket mozgósítottak az Acélbikák az egyenlítésért

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Acélbikák: könnyen megduplázhatta volna előnyét

Az első harmad hajrájában viszont felgyorsultak az események, mert egy kivédekezett emberhátrány után sikerült kettő az egyben meglógniuk az Acélbikáknak, és Sziszak passzát Watkins húzta bravúros mozdulattal a hálóba (1-0). A gól után könnyen megduplázhatta volna előnyét DAB, de előbb Ritter szólóját védte Dubeau, majd Tóth ágyúzását kapta le a lepkéssel. A hajrában egy nagyon szerencsés góllal egyenlített a Corona, miután Bors lövése Tóth Gergely sisakján megpattanva hullott a kapuba (1-1).

A térfélcserét követően nagyobb fölénybe kerültek a vendégek, köszönhetően elsősorban annak, hogy a hazaiak több ki nem kényszerített hibát is elkövettek. így is megszerezhette volna a vezetést a DAB, de Kluuskeri nem tudta végig vinni szólóját, s erre a 35. percben rá is fáztak az Acélbikák, mert Zagidullin szép passza után Szkacskov nem hibázta el az üres kaput, így a második felvonás végén a Brassó lehetett elégedettebb.

A harmadik etapban nagy erőket mozgósítottak az Acélbikák az egyenlítésért, s az a 49. percben össze is jött, méghozzá Zohovsnak köszönhetően, aki parádés csellel csapta be Dubeau kapust emberelőnyben, majd a rövid saroknál a ketrecbe húzta a pakkot (2-2). A második hazai találat után lendületben maradt Somogyi Balázs együttese, és mikor az 53. percben Jurkovics kapu mögül visszatett passzát Mikkel Jensen a kapuba vágta, már újra hazai vezetést mutatott az eredményjelző (3-2). A hátralévő időben mindent megtett a Brassó a harmadik gólért, de hiába hozta le kapusát is, a nagyon fegyelmezetten védekező Acélbikák Zohovs üres kapura lőtt góljával végleg lezárták a meccset, s nagyon szép, 4-2-es győzelemmel szerezték meg első pontjaikat az Erste Liga idei kiírásában.

DAB – CSM Corona Brasov 4-2 (1-1, 0-1, 3-0)