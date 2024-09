A verseny helyszíne a kiváló adottságokkal rendelkező szombathelyi Haladás Sportkomplexum, Tóth Géza súlyemelőterem volt. Az eseményt Hencz Kornél, az MSSZ szakmai alelnöke, egyben a Vas vármegyei szövetség elnöke nyitotta meg. A megmérettetésen részt vett Török Fanni, a Dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ 8. osztályos tanulója is. A fiatal tehetség, mint mindig, ezúttal is nagyon precízen hajtotta végre a feladatot. Szakításban 53 kilóval kezdett, a második fogás 55 kg lett, a harmadikra pedig az 57 kg is sikerült.

A lökésen 65 kilogrammon jelentkezett be, majd jött a 67 kg, ami másodikra tökéletes lett. Végül az utolsó gyakorlatot lökésben 69 kg-ra emelte, ami nem sikerült.

Ezzel a 124 klogrammos összetett eredménnyel mind szakításban, illetve összetettben egyéni legjobbját teljesítve, megnyerte az országos bajnokságot a 64 kg-os súlycsoportban.

Ezenfelül a serdülő korosztály legjobbjának járó serleget is begyűjtötte. Teljesítményével ebben a súlycsoportban az első osztályú minősítése is megvan, mindössze tizennégy évesen. Fanninak nem sok pihenő jut, a következő verseny októberben vár rá.