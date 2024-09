A magyar csapat, amelyben a dunaújvárosi klub két játékosa, Kardos Dominika és Laura kapott helyet, hibátlanul vette a csoportkört, a csütörtöki negyeddöntőben simán verte Izraelt, majd pénteken este a csoportban egyszer már legyőzött Görögországgal találkoztak a fináléért. S ezt a meccset is megnyerték úgy, hogy 0–3 után 10–2-es etapot „robbantott” a csapat, Kardos D. két gólt szerzett.

A DFVE klubját Kardos Dominika és Laura képviselte

Forrás: DFVE

Szombat este így a címvédő spanyolokkal játszott döntőt a Benczur Márton irányította alakulat, a hispánoknál Coello személyében egy friss olimpiai bajnok is szerepelt az ellenfélnél, s éppen ő szerezte az első góljukat emberelőnyből. Aztán egy négyperces magyar emberhátránynak is köszönhetően fokozatosan léptek el a spanyolok, akik az utolsó negyed kezdetén már 9–4-re vezettek. Úgy nézett ki, elment a hajó.

Aztán az utolsó nyolc percben elképesztőt produkáltak a magyar lányok, s egy találatra zárkóztak fel. Sőt, az egyenlítésért is támadhattak a végén, de ez nem járt eredménnyel. A spanyolok kezében járt a labda, már csak pár másodperc volt hátra, így hátul kezdtek adogatni, az egyik játékosuk a kapusnak akart ívelni, de a labda a kapufán csattant, majd onnan Hajdú elé pattant. Óriási helyzetből lőhetett volna, csakhogy az óra ekkor járt 0:01-nél, mire rá tudta tenni a kezét a játékszerre, megszólalt a duda.

Magyarország–Spanyolország 9–10 (3–5, 0–2, 1–2, 5–1)

Gólszerző: Varró 4, Hajdú, Lendvay 2-2, Horváth.

Forrás: European Aquatics

Benczur Márton így értékelt a szövetség közösségi oldalára feltöltött videóban.

Azt mondtam a lányoknak, lehet most ezüstérem lett a vége, de amit ezen a mérkőzésen csináltak, elég régóta edzősködöm, ilyent még nem nagyon láttam, ami itt történt. Amit a csapatunk csinált, az valami elképesztő, nagyon büszke vagyok rájuk, és csak köszönöm nekik.

- Vannak bizonyos szempontból fontosabb dolgok, mint a végén amit az eredményjelző mit mutat. Persze, fontos a győzelem, de jó nagy adag igazságtalansággal szembesültünk a meccsen, amit meg kell szokni. Ezek a tapasztalatok kellenek, nem a bizonyítványt magyarázza az ember, de hadd legyek elfogult, a mi csapatunk volt a legjobb, de nem mindig az nyer. Kicsit elvitt minket a hév, a hangulat, de ez a tizenéves játékosoknál talán megbocsátható. Az is látható volt, hogy nem adjuk fel. 9–4-nél is mondtam a lányoknak, ne nézzék a táblát. A szakmai dolgok most számomra másodlagosak, az emberi értékek mindenek felett, és az a közösség amivé lettek, adta azt az élményt, amire minden magyar büszke lehetett.