Interjú 43 perce

A Dunaújváros Futsal csapata is készül az új szezonra

A futsal NB II. nyugati csoportjában is már a bajnoki rajtra készülnek a csapatok. A dunaújvárosiak első mérkőzésüket az újonc Sárbogárd otthonában játsszák, szeptember 16-án. Nagy kérdés, mire lesz képes a most bizakodva feljebb lépő házigazda, és a már szép sikereket is elérő, de az elmúlt szezont csalódást keltően záró DF.

Balogh Tamás Balogh Tamás

Tóth Árpád, a csapat edzője nyilatkozott Fotó: Balogh Tamás

Az új szezonra hangolódva néhány kérdéssel kerestük meg Tóth Árpádot, a Dunaújváros Futsal edzőjét.

- A tréner számára elegendő volt a nyári szünet a pihenésre és a feltöltődésre? - Nagyon hamar elment ez az időszak. Létezik olyan, hogy teljes feltöltődés? Szerintem nem… - A labdarúgó Európa-bajnoksáon kívül is foglalkozott a focival?

- Nagyon keveset, de a kontinenstornát is alig láttam. Ilyenkor csak a család létezik, mert utána nagyon ritkán találkozhatunk. - A futsalra is jutott idő? Kileste a riválisokat, vagy az előttünk járókat? - Annyiban foglalkoztam, hogy elvégeztem egy edzői tanfolyamot, ahol szerencsére sokat lehetett tanulni. Sok mindent nem tudok a riválisokról, mert mindig a saját csapatommal foglalkozom. Azt szeretném, hogy a dunaújvárosi együttes legyen minél sikeresebb. - Foglalkoztatja még az előző szezon, vagy már csak előre tekint? - A tavalyi szezon nagy csalódás, mert azt érzem, hogy több volt benne. Most a felkészülés kezdetétől csak arra koncentrálok, minél jobb csapatunk legyen. - Összeállt már a keret az új szezonra? - A keretünk jelenleg nem végleges, szeretnénk még játékost igazolni. - Milyen változások vannak a csapatban, illetve a saját utánpótlásból bekerült-e valaki a felnőttek közé? - Kuti András, Kiss Patrik és Szili Szabolcs nem tudja vállalni a továbbiakban a szereplést. Egy nagy ígéretet, Rácz Tamást felhoztuk az ifiből, Vámosi Róbert személyében pedig egy tehetséges játékost igazoltunk, illetve a felnőtt csapatban góllal bemutatkozó Pribék Tamás is a keretünk tagja már. - Milyen célt tűztek ki a most kezdődő szezonra? - Addig amíg nem végleges a keret, nem lehet célokat megfogalmazni. Az első bajnokira készülünk. - Hol tartják a edzéseket, ilettve hol rendezik majd a mérkőzéseket? - A Dunaújvárosi Egyetem felújítása miatt egyenlőre a Dunaferr iskola termében készülünk, a hazai pályánk pedig a rácalmási sportcsarnok lesz az idén is. - Túl vannak az első felkészülési mérkőzéseken? Ki ellen és milyen eredményeket értek el? - Eddig két találkozónk volt. Az ELTE és a Tolna-Mözs ellen is hazai pályán játszottunk. Mindkettő 6–2-es sikert hozott, de a felkészülésben az eredmény másodlagos.

- A bajnoki nyitányig kikkel mérik még össze magukat? - Még egy edzőmeccset szeretnék, aminek a szervezése folyamatban van. - Látszik már, hogy kik lesznek a nagy riválisok? - Nem tudom, ki hogyan erősített és mint mondtam, nekünk csak saját magunkkal kell foglalkozni. Minden bajnokság más nekünk. Az összes mérkőzésre úgy kell kimenni, mintha az a Bajnokok Ligája döntője lenne. Csak akkor lehetünk sikeresek.

