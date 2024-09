A bajnok Fradi legyőzése utáni napon ezúttal rossz formát mutatott a csapat, így gyenge játékkal vereséget szenvedett.

DAB – KHL Sisak 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

DAB: Tóth B. (Bobrov) – Faith, Leiter, Watkins, Zohovs 1, Mikkel Jensen – Sisak, Kluuskeri, Sári, Hári N., Sági – Jurkovics, Tóth G., Csémi, Mazzag, Mathias Jensen – Léhi, Szűcs, Cseh, Kuminka. Vezetőedző: Somogyi Balázs.

Egy helyen változott meg a hazai keret az előző meccshez képest, amely kiváló hangulatban kezdődött, fiúkra sok néző volt kíváncsi. Aztán az első játékrészben a horvátok ezen sokat rontottak két góljukkal.

A folytatásban is sokáig kimaradtak a DAB lehetőségei, ellenben a Sisak emberelőnyben már háromra növelte az előnyét. Aztán végre Zohovs – aki a Fradinak is kettőt lőtt – remek egyéni akciója után újvárosi gólnak tapsolhatott a publikum. Ezzel is fogyott az Acélbikák puskapora, mert a záró húsz percben csak az ellenfél tudott még egyszer betalálni fórból.