A Dunaújvárosi KKA NB I-ben szereplő felnőtt női kézilabdacsapata szponzorációs megállapodást kötött a városban hosszú évek óta jelen lévő Di-Fer Autócsoporttal, amelynek keretében a DKKA francia légiósa, Déborah Kpodar átvehette új Suzuki Vitara Hybrid személyautóját.

Forrás: dkka.hu

– A cégcsoport 1989-ben alakult, Érden kezdtük és több mint tíz éve vagyunk Dunaújvárosban is. Mindenképpen erősíteni szerettünk volna a régióban, Érden hat, míg itt helyben két márkával foglalkozunk. Mindig is jó kapcsolatunk volt Dunaújvárossal, az itt élő emberekkel, fontosnak tartjuk, hogy tudjunk azonosulni a helyi célokkal és a lehető legmagasabb szinten tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket. A sport által még hatékonyabban tudjuk elérni céljainkat, hiszen a kézilabdázásnak Dunaújvárosban évtizedek óta óriási hagyománya van. Magánemberként és cégcsoportként is szurkolunk a csapat sikerekért, és ezzel a mai megállapodással úgy gondolom, elindulunk közösen egy úton, ami remélhetőleg mindkét fél számára sok lehetőséget és sikereket tartogat majd – nyilatkozta a szerződés aláírása kapcsán Pulai Árpád, a Di-Fer Kft. cégvezetője.

– Régi az ismeretségünk a Di-Fer Autócsoporttal, hiszen már 2015-ben is támogatták az akkori csapatot egy személyautóval, vagy éppen szervizeléssel kapcsolatos dolgokban segítettek nekünk. A DKKA közösségéhez mindig öröm, ha olyan helyi vállalkozások csatlakoznak, amelyek ismerik az itteni viszonyokat, naponta látjuk egymást, akár a városban, vagy egy-egy mérkőzésen. Fél évvel ezelőtt kezdtünk beszélgetni az együttműködés lehetőségeiről, ma pedig kötöttünk egy megállapodást, és nagyon remélem, évről-évre magasabb szintre tudjuk közösen emelni. Látjuk a lehetőségeket, és biztos vagyok abban, stabil, megbízható partnerei leszünk egymásnak a jövőben – nyilatkozta Horváth Tibor, a DKKA ügyvezetője a megállapodást követően.