A 2024/2025. évi MOL Magyar Kupa második fordulójában a Dunaújváros FC labdarúgócsapata vasárnap a Faddi SE otthonában lépett pályára. Az újvárosiak esélyeshez méltó teljesítménnyel győzték le a Tolna vármegyei másodosztályban szereplő házigazdákat.

Faddi SE – Dunaújváros FC

1–11 (1–5)

Dunaújváros FC: Bolla – Hegedűs K. (Kiss B. a 60. p.), Horváth M., Ferenczy, Király B., Vagyóczki (Tihanyi a 71. p.), Tapiska, Gál B. (Sárosi a 60. p.), Szepessy R. (Tóth Á. a 39. p.), Bata, Godslove (Freud B. a 71. p.). Vezetőedző: Gróf András.

A vendégek hamar megszerezték a vezetést, amivel megadták az találkozó alaphangját. A folytatásban is végig kreatív, gólerős futballal szórakoztatták a nézőket. Azonban a hazaiak egy pillanatra sem adták fel, még jelentős hátrányban is lelkesen játszottak. Ezúttal azonban esélyük sem volt még a szorosabb eredmény elérése sem. Ezzel a DFC együttese bejutott a legjobb hatvannégy csapat közé, ahol már az első és másodosztályú klubok is csatlakoznak a mezőnyhöz.

Góllövő: Gál B. (3. p.), Szepessy R. (18. és 30. p., mindkettő 11-esből), Horváth M. (36. p.), Godslove (41. és 51. p.), Tóth Á. (58., 64. és 80. p.), Tapiska (67. p. 11-esből), Freud B. (87. p.), illetve Baros (24. p. 11-esből).

A Fejér vármegyei csapatok további eredményei: Bakonycsernye – Csornai SE 1–9, Pápa – Móri SE 5–2, Ercsi Kinizsi – Iváncsa KSE 2–7, Pátka – Kaposvári Rákóczi FC 2–9.DH