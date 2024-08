Korábban már beszámoltunk arról, hogy az új létesítményben lesz egy jégpálya, egy görhoki-pálya (inline) és egy metodikai központ. A létesítmény az Angels Női Jégkorong SE otthona lesz.

Az egyesület a beruházást TAO-támogatásból valósítja meg, a kivitelezést az Amper 99 Kft. mint fővállalkozó és a DVN Építő Kft. végzi. Ez utóbbi cég tulajdonosától, Jobb Dávidtól kaptunk információt arról, hol is tart az építkezés.

Fotó: Laczkó Izabella

– Szerettük volna, hogy július végén legyen jég a csarnokban, de ez nem sikerült elérnünk. Sok külső tényező is hátráltatott minket, de több nem várt nehézséggel is meg kellett küzdenünk. Csúszik az átadás, de most azt látom, hogy iskolakezdésre lesz jég a csarnokban. Egyébként szép fokozatosan haladunk. Az inline-pálya már rég kész, több bajnoki fordulót is rendezett itt az Angels NJSE a felnőtt férfiaknak, a hölgyeknek és az utánpótlásnak. A metodika központ is közel áll ahhoz, hogy kijelentsük, készen van. Már leraktuk a szőnyeget, a villamosmunkák, és az eszközök beépítése van még hátra.

Látogatásunk alkalmával meggyőződhettünk arról is, hogy a kiszolgáló egységek, az öltözők és a wc-k is kész közeli állapotban vannak. A jégpályáról: az alácsövezés kész, a hűtőrendszer összeszerelve, a pálya alapja elkészítve.

– A jégpálya esetében a palánk összeszerelése következik, itt is akadtak nehézségeink, de most már minden rendben. A jégkészítő gépet, a jeges berkekben csak Rolbának hívott járművet Svédországból szerezzük be, elektromos meghajtású. A jármú már Magyarországon van. Szerintem közel kilencvenszázalékos készültségben látható most a létesítmény. Nagyrészt villamos munkák várnak még ránk, majd jöhet a próbaüzem, végül a Magyar Jégkorong Szövetségtől a hitelesítés, az átvétel. Szeptember elején itt már korcsolyázhatunk – tudtuk meg Jobb Dávidtól.