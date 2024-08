Az olimpiai selejtezőre készülő magyar férfi jégkorong-válogatott szombaton kezdte meg az edzéseket, majd vasárnap 18 órától az ukránok ellen játszott – lapzártánk után – felkészülési mérkőzést a Vasas Jégcentrumban. A csapat jövő kedden utazik el Pozsonyba, ahol csütörtökön rajtol az olimpiai selejtező torna: sorrendben a kazah, a házigazda szlovák és az osztrák együttes lesz az ellenfél.

Majoross Gergely szövetségi kapitány a múlt héten kihirdetett bő kerete néhány helyen változott: Hári János és Stipsicz Bence nem tud játszani, és csatlakozni a társakhoz, behívót kapott viszont a tizenhat éves Szongoth Domán. A fiatal csatár Újpesten nevelkedett, tavaly nyáron igazolt Finnországba, ahol a KooKoo U16-os és U18-as együttesében szerepelt, előbbiben húzóember volt 33 mérkőzésen 76 ponttal, de az ifjúságiak között is megállta a helyét 18 mérkőzésen 17 pontot gyűjtve. Részt vett az U18-as válogatottal az áprilisi világbajnokságon, majd már az U20-asokkal szerepelt a múlt heti karlstadi tornán is, ahol kétszer is eredményes volt.

Nyáron 2+1 éves profi szerződést kötött a KooKoo-val – olvashatjuk a szövetség honlapján.

A dunaújvárosi Horváth Alex és Horváth Bence mellett ő a harmadik újonc a mostani keretben.

A selejtező programja. Augusztus 29.: 14.00 Kazahsztán – Magyarország, 18.00 Szlovákia – Ausztria. Augusztus 30.: 14.00 Kazahsztán – Ausztria, 18.00 Magyarország – Szlovákia. Szeptember 1.: 14.00 Ausztria – Magyarország, 18.00 Szlovákia – Kazahsztán.