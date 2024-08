Valószínű, hogy így gondolják a szövetség vezetésében is, hiszen a kapitányi posztokra pályázatot írtak ki.

Módos Péter, a magyar birkózó-válogatott kötöttfogású szakágának szövetségi kapitánya szerint Losonczi Dávid és Lévai Zoltán sem lett rosszabb birkózó attól, hogy az olimpia nem a terveik szerint alakult, és Párizsban egyértelműen megmutatkozott, hogy az ötkarikás éremhez szerencse is kell. A 36 éves szakember a hazai szövetség honlapján előbb a 87 kilogrammban világbajnok Losonczi Dávid párizsi szereplését értékelte.

„Érzelmi hullámvasútra került azzal, hogy nem tudott bemenni a döntőbe. Nüanszokon múltak a vereségeink, ha előre írhattunk volna forgatókönyveket, azokból kétségkívül a rosszabb valósult meg” - mondta a londoni olimpián bronzérmes szövetségi kapitány, majd hozzátette, hogy az ESMTK kiválóságát csupán néhány centi választotta el a pontszerzéstől a későbbi bolgár győztes Szemen Novikov ellen az elődöntőben, ezt követően pedig a bronzmeccsen nem sokon múlt, hogy kivédekezze az Eb-győztes dán lenti akcióját.

A 77 kilós vb ezüstérmes Lévai Zoltánról is beszélt, aki egy-egy sikerrel és vereséggel a hetedik helyen zárt.

„Sok sérülés hátráltatta az év elején, az olimpia előtt a bordájával bajlódott. Az így okozott pár százalék kiesés is tud olyan hiányt okozni a felkészülésben, ami megmutatkozik. A szövetségi kapitány, azt is elárulta, alapvetően mindkét magyar kötöttfogású versenyzővel elégedett, mivel rengeteget dolgoztak, azt azonban sajnálja, hogy a párizsi eredmények ezt nem tükrözik.