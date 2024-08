Elsőként tisztázzuk, mi is az a paralimpia? Röviden: a paralimpiai versenyeken mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók vehetnek részt. 1992-től szervezetileg összekapcsolták az olimpiával, és annak a helyszínén, három héttel annak vége után rendezik meg.

De térjünk vissza a dunaújvárosi lövészhez, Gurisatti Gyulához! Ahogy sportberkekben hívják, Gyuszkó már az ötödik paralimpiájára készül. És, hogy miért nem lesz számára ismeretlen a párizsi játékok helyszíne, azt ő maga mondta el: – Gréta lányom, tagja volt az olimpián szereplő magyar női vízilabda-válogatottnak, amely az ötödik helyen végzett, az ő mérkőzéseit tekintettük meg a helyszínen.

Azt nem mondhatom, hogy olcsó mulatság volt, de megérte.

Igaz, mi igen költségtakarékosak voltunk, mivel a másik lányomnak, Lillának volt egy francia diáktársa, amikor Angliában tanult, és az ő párizsi lakásában laktunk, jelképes összegért. A belépőjegyeket Lilla fizette, ő most építkezik, nála ledolgozom majd a költéségeket. Az utazásunkat pedig autóval oldottuk meg. Csak vízilabda-meccseken voltunk, de sok helyre ellátogattunk. Emellett napi három órát edzettem.

Úgynevezett száraz sütéseket végeztem, és célra tartottam.

Egyébként nagyon profi volt minden, a biztonsági készültség kegyetlen volt, de mindenki készségesen végezte a munkáját. Engem például, amikor meglátták a rendezők, hogy műlábam van, az autónkkal egészen az uszodáig bemehettünk, és erre csak nagyon keveseknek volt lehetőségük – kaptunk rögtönzött párizsi úti beszámolót a sportolótól.

Természetesen a saját versenye is szóba került.

– Ez nem lesz az igazi paralimpia, mivel Párizstól kétszáz kilométerre rendezik meg a lövészversenyeket, ugyanott, ahol az olimpiát. A magyar sportlövőktől tudom, hogy egy laktanyaszerű épületben, elég mostoha körülmények között éltek, versenyeztek, és persze mesze az olimpiai falutól.

Az esélyeivel kapcsolatban Gurisatti Gyula elmondta, neki ez már az ötödik paralimpiája, 58 éves, már az, hogy megszerzete az indulási jogot, számára egy ötös lottónyeremény.

– Ha a tizedik és a huszadik hely között végzek, azzal maximálisan elégedett leszek. Nehéz felvenni a versenyt a nálam jóval fiatalabbakkal, huszonévesekkel, elsősorban az ázsiaiakkal. Bár most az előnyömre válhat, hogy az ázsiaiak Európában tizenöt-húsz körrel kevesebbet lőnek, mint otthon. Igaz, a Ázsiában én is megszenvedek az időeltolódással, az ottani körülményekkel.

Az én koromban már nem olyan erős a kar, nem olyan éles a látás, mint a fiatalabbaké.

Ahhoz, hogy tartsam velük a lépést, kétszer annyit kellett edzenem Párizsra, mint három éve Tokióra. Nagyrészt itthon készültem, becsülettel elvégeztem a munkát.

Gurisatti Gyula első versenyszámát a 10 méteres légpisztolyt augusztus 30-án rendezik meg.