A magyar bázisú nemzetközi liga az Erste Liga, amelyben az utóbbi években hazai és erdélyi csapatok indultak. Az eredmények beszámítottak az OB I-be is, és két győztese volt a sorozatnak, a magyar bajnok a legelőkelőbb helyen végzett magyar csapat lett. Ez most megváltozik. Több módosítás is lesz a következő bajnoki szezon lebonyolításában. A cél, hogy a csapatok minél több kompetitív mérkőzést játsszanak. Az Erste Liga új, tizenhetedik idénye szeptember 13-án kezdődik.

A tervek szerint a játéknapokat pénteken és vasárnap tartják az idény során. Az alapszakasz ebben az idényben 36 mérkőzésből áll majd, és február 12-én zárul. Minden csapat négyszer játszik egymással, kétszer otthon, kétszer idegenben. A klubok döntése alapján a februári nemzetközi szünet után, február 16-tól rendezik a magyar bajnokság rájátszását, így az OB I-es helyezések ezúttal külön sorozatban dőlnek el. Az Erste Liga alapszakaszában a magyarországi csapatok egymás elleni mérkőzéseinek eredményei alapján kialakult tabella első helyezettje automatikusan a legjobb négy közé kerül, a többi hat csapat pedig két győzelemig tartó párharc során küzd a továbbjutásért (a 2. a 7., a 3. a 6., a 4. az 5. helyezett ellen). Az elődöntő szintén az egyik fél második sikeréig tart, míg a magyar bajnoki fináléban három meccset kell nyerni az aranyéremért. Az OB I-es döntő február 26-án kezdődik, ha ötödik mérkőzés is szükség, azt március 6-án tartják. Ez idő alatt az erdélyi csapatok a romániai bajnokságban játszhatnak mérkőzéseket.

– A legfontosabb célunk, hogy emeljük a bajnokságokkal kapcsolatos érdeklődést, és magasabb polcra helyezzük a magyar bajnokság rangját” – fogalmazott id. Kovács Csaba, az MJSZ szakmai alelnöke a szövetség honlapján.

– Azzal, hogy külön kiírás végén hirdethetünk magyar bajnokot, a csapatokat egy újabb, az OB I hagyományait ismerve, igazán nemes cél elérésére sarkalljuk. Meg kell küzdeni a magyar bajnoki címért, a győztes pedig még inkább magáénak érezheti az aranyérmet. Lényegében két rájátszás lesz ebben a szezonban, egyúttal sikerülhet teljesítenünk egy másik célt is: legyen tétje a mérkőzéseknek, már az alapszakaszban is! Örömteli, hogy a végleges menetrend a csapatok egyetértésében született meg, ráadásul az erdélyi klubok a magyar bajnoki rájátszás ideje alatt zökkenőmentesen tudnak a román bajnokságban játszani. Mindenkit jó érzéssel tölthet el a magyar bajnokság kiemelése, bízunk abban, hogy a jégkorongot szerető közönség megelégedésére is szolgálnak ezek a változások, és színvonalas, izgalmas bajnoki döntőt figyelhetünk majd tavasszal.

A rájátszás ezt követően, március 9-én indul. A playoffban az első nyolc folytathatja, az utolsó kettő számára pedig véget ér a szezon. Az Erste Liga rájátszásában a párharcok már négy győzelemig tartanak.