Hajdu Jonatán és Takács Kincső

Fotó: kajakkenusport.hu

Magyarország két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel a medáltáblát és pontversenyt is megnyerve zárta a szamarkandi nem olimpiai számos világbajnokságot. Az ezüstök közül az egyik a Dunaújvárosi KSE kenusának, Hajdu Jonatánnak jutott. A világbajnokságot Hüttner Csaba szövetségi kapitány értékelte a kajakkenusport.hu-n.

Szinte az egész vb alatt, de vasárnap különösen meg kellett küzdenie a szélsőséges időjárási körülményekkel a versenyzőknek. A zárónapon is óriási szél uralkodott Üzbegisztánban, a nagy hullámok pedig több esetben a végeredményt is befolyásolták Hüttner Csaba szerint. – Egész nap kaotikus állapotok voltak, többen is borultak, vagy elsüllyedtek – kezdte értékelőjét a kapitány, majd kitért Hajdu Jonatánékra.

– Mix C-2 500 méteren két olimpikonunk, Hajdu Jonatán, Takács Kincső kettes második helyével az eddigi legjobb magyar vb-eredményt hozták ebben a számban. Ehhez azonban az is kellett, hogy az elő- és középfutam után Kincső és Jonatán helyet cseréljen a hajóban, a fináléban már utóbbi volt elől. Előzőleg még fordítva mentek, aztán kitaláltuk, hogy a döntőre cseréljenek, mert a hátulról jövő erőt Kincső nehezebben tudta kezelni. Sokkal jobb lett így a páros, akár fényesebb érmet is szerezhettek volna, csak olyan háromszáz méternél elmentek egy hullámon, de így is nagyon szép eredményt értek el.