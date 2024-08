Visszavonhatatlanul itt a hokiszezon: ismert a férfiválogatott első programjának kerete! Nagy visszatérőt is köszönthetünk a névsorban, hiszen a tamperei A csoportos vb után újra válogatott mezt húzhat Bartalis István, a Hydro Fehérvár játékosa. A fehérvári csapatból összesen tizenegyen vannak ott a bő keretben, köztük Sebők Balázs, aki immár nem légiósként lesz a nemzeti csapat tagja.

Tizenketten viszont igen, köztük a dunaújvárosi Horváth Alex is, aki cseh juniorbajnok lett tavasszal a Trineccel, ő először lehet a felnőttválogatott keret tagja. A nyári, U25-ös összetartásokon már részt vett, csakúgy, mint Horváth Bence, aki szintén debütálhat a felnőttcsapatban.

Ott van a keretben Galló Vilmos, Hári János és Sofron István is, ahogyan Papp Kristófra is számíthatunk az augusztusi program során. Mint ahogyan Vay Ádámra is, aki az év elején sérüléssel küzdött, a bolzanói vb-n nem is tudott tészt venni. Mellette Horváth Dominik és Bálizs Bence nevét olvashatjuk Majoross Gergely névsorának elején. Sárpátki Tamás kivételével a bolzanói feljutást kiharcoló csapat minden tagja ott van a válogatott első idei keretében.

Az új szövetségi kapitány munkáját Kiss Dávid, Szilassy Zoltán, Tokaji Viktor, Bartalis Balázs és Samuli Nordman segíti a stábban.

A válogatott tagjai augusztus 24-én reggel találkoznak egymással, másnap 18 órától Ukrajna ellen játszik felkészülési meccset a válogatott, a Vasas Jégcentrumban. A keret augusztus 27-én utazik Pozsonyba, ahol sorrendben Kazahsztán, Szlovákia és Ausztria ellen játszik az olimpiai selejtező negyedik, utolsó fordulójába. A négyes győztese kvalifikálja magát a milánói olimpiára.

Az olimpiai selejtező programja:

Augusztus 29., 14.00 Kazahsztán-Magyarország

Augusztus 29., 18.00 Szlovákia-Ausztria

Augusztus 30., 14.00 Kazahsztán-Ausztria

Augusztus 30., 18.00 Magyarország-Szlovákia

Szeptember 1., 14.00 Ausztria-Magyarország

Szeptember 1., 18.00 Szlovákia-Kazahsztán