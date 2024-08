A nem olimpiai számos kajak-kenu világbajnokság utolsó versenynapját vasárnap rendezték meg Üzbegisztánban.

Az elmúlt napokban is tapasztalt erős hátszél megmaradt, sőt talán fokozódott is vasárnapra Üzbegisztánban. Ez azonban nem zavarta meg, sőt inkább előnyére vált

a Takács Kincső (Graboplast Győri Vízisport Egyesület, Hajdu Jonatán (Dunaújvárosi Központi SE) alkotta mix kenu párosnak, akik a döntő napjára helyet cseréltek a hajóban és ez eredményre is vezetett, ugyanis olimpikonjaink a második helyre hozták be a hajót.

A nyolcas pályáról kiválóan sikerült az indulásuk, és rögtön az élre álltak. Féltávnál két tized volt az előnyük a független Korovashkov, Shliapnikova kettessel szemben, a többiek viszont leszakadtak. A két hajó fej fej mellett haladt, az utolsó ötven méteren azonban előztek Korovashkovék, de az ezüstérem így is meglett, ráadásul abszolút megérdemelten, remek versenyzéssel.

Egy kis történelmi kitekintés: bár mix számoknak még nincs komoly múltjuk, érdemes megjegyezni, hogy kenu szakágban ez a magyar kajak-kenu sport eddigi legjobb vegyes párosban elért eredménye.

Ezidáig csak egyetlen vb-érmünk volt, még a 2021-es a koppenhágai viadcalon Takács Kincső Korisánszky Dáviddal végzett a harmadik helyen 200 méteren.

A dunaújvárosi kiválóságnak, Hajdu Jonatánnak a mix döntővel még nem ért véget a világbajnokság, mivel a kenu egyesek kétszáz méteres távján is érdekelt volt a döntőben.

Hajdu Jonatán már pályafutása negyedik vb-ezüstérmével a zsebében állhatott oda a fináléhoz. A dunaújvárosi olimpikon jól rajtolt a kilences pályáról, száz méter után még az újabb dobogóra is reális esélye volt.

A végére kicsit talán elfogyott az erő és kijött az egész éves fáradtság, Jonatán az ötödik helyen rúgta be a hajóját.

A többi versenyszámról néhány mondat. Világbajnoki újoncként és a mezőny legfiatalabb egységeként abszolút teher nélkül várhatta a női K-2 200 méter rajtját a kilences pályáról a 19 éves Kiskó Réka és a 17 esztendős Szegedi Angelina. Ebben a szélben a rajtba való beállás sem volt könnyű, Kiskónak a start pillanatában rögtön korrigálni kellett, de összességében jól el tudtak jönni. Sokáig megbújtak a mezőny második felében, az utolsó 50 méterük azonban a pénteki középfutamhoz hasonlóan egészen elképesztő volt, sikerült a negyedik helyig felkapaszkodniuk.

Férfi K-1 500 méteren a hatodik helyen zárt Kurucz Levente. Nem indult jól Bragato Giada napja, hiszen a tegnap ezer méteren ezüstérmes tiszaújvárosi versenyző ötszázon ezúttal a kilencedik helyen ért célba. A nehéz hátszeles körülmények között nem sikerült jól Giada rajtja és hamar nagy hátrányba került az élmezőnyhöz képest.

Női K-1 200 méteren a vb-újonc Rugonfalvi-Kiss Janka a nyolcas pályáról jól kapta el a startot és együtt haladt az élmezőnnyel, a dán Iversennel volt harcban a harmadik helyért. A célba érkezés után még csak a negyedikként írták ki Jankát, nem sokkal később azonban kijött a hivatalos végeredmény és ezzel együtt a jó hír: mindössze 20 éves kajakosunk élete első felnőtt világbajnokságán egyéni számban bronzérmet szerzett!

A férfiak ugyanezen számában Birkás Balázs a negyedik helyet csípte meg. Takács Kincső a női C-2 200 méteren Horányi Dórával volt érdekeltek a döntőben. A kettes pályán nem kapta el rosszul a rajtot a magyar egység, a táv első felében az ötödik-hatodik pozícióban haladtak a lányok a sűrű mezőnyben. A páros tavaly Duisburgban a hatodik helyen végzett, ezen most egy pozíciót sikerült javítani, Kincsőék az ötödikként értek célba.

A világbajnokságok történetében először kapott helyet a kajak és kenu ötszáz méteres mix négyes versenyszám

Mindkét szakág döntőjében érdekeltek voltunk, elsőként az Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese, Opavszky Márk, Balogh Gergely alkotta kajak kvartettet figyelhettük, akik ezüstérmesek lettek.

Kenuban a Balla Virág, Bragato Giada, Kollár Kristóf, Juhász István négyes az ötödik helyet szerezte meg.

Az 5000 méteres döntők lapzártánk után ért véget.

Forrás: kajakkenusport.hu