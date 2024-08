A rutinos, ötödik paralimpiáján szereplő dunaújvárosi Gurisatti Gyula (P1) a 10 méter légpisztoly számban versenyzett először a chateauroux-i lőtéren, s az alapversenyben lőtt 548 körös teljesítményével a 23. lett a 26 fős mezőnyben. A nyolcas döntőbe kerüléshez legalább 562 kört kellett elérni.

– Volt már jobb is, kicsit gyengébb ez az eredmény, mint amit vártam. Előző nap nagyon jól ment a kötelező edzésen, 23 lövés után abba is hagytam, hogy tartalékoljak, négy kilences is volt benne, utána pedig zsinórban jöttek a tízesek. Jól aludtam, rendesen bemelegítettem, de valahogy nem éreztem jól magam, melegem is volt.

Nem a kezem remegett és ugrott ki a szívem a stressztől, hanem hamarabb elfáradt a szemem, behomályosodott. S ezzel az egész egység felbomlik, próbálsz finoman lőni, de nem megy.

- A pályán is gyengébb volt a mesterséges fény, egy idősebb szem más, mint a fiatalé. De nem ezekre akarom ráfogni a szereplésem, ez volt most a realitás – mondta lapunknak Gurisatti Gyula.

Megjegyezte, ez nem könnyed, hanem szenvedős lövészet volt, meg kellett szenvedni mindenért, volt, hogy háromszor emelte célra, mire elsütötte a fegyvert.

– Küzdöttem, jól kezdtem, aztán próbáltam jól megcsinálni mindent, tizennégy nyolcasom volt, ha ezek kilencesek, akkor becsúsztam volna a döntőbe. Csak érzékeltetésül, a tízhez egy centi átmérőjű kört kell eltalálni a négy és fél millis lövedékkel. Az Eb-n 559 volt a legjobbam, most 562 kellett volna. Idén itthon 566-at is teljesítettem, tehát ha összeáll minden, meg lehetett volna a finálé.

Azért itt nagyobb a tét, a nyomás, nehezebb lőni

– magyarázta Gurisatti.

Hétfőn és szerdán vár még rá két szám, azokban igyekszik jobban teljesíteni, ekkor már természetes fények lesznek, ami segíthet neki.