A hét folyamán „megvizsgálták” a hidat alulnézetből, megmérték a Duna hőfokát, játszadoztak a túlparton, és közben „kicsit” maszatosak is lettek. A tábor tele volt élményekkel, amelyeket a résztvevők biztosan magukkal visznek. A különböző tábori napok mindig új és izgalmas kihívásokat hoztak, ügyes, okos és vidám gyerekek vettek részt, és a támogató csapat is fantasztikus munkát végzett. Az evezés és a vízi jártasság mellett nagy hangsúlyt fektettek az egészséges táplálkozásra, mindezt vidám beszélgetéseken keresztül. A napokat homokvárépítéssel, kavicsdobálással, vízisikló megfigyeléssel, és természetesen rengeteg evezéssel töltötték. Az evezések során nemcsak a technikát, hanem a csapatszellemet, az egymásra figyelést, a ritmust és a taktikát is gyakorolták.

A táborozók tábori pólót és az utolsó napon névre szóló oklevelet kaptak, ezzel zárva a hetet. A szervezők köszönetet mondtak a szülőknek, hogy lehetőséget adtak a gyerekek táboroztatására, és már alig várják, hogy újra találkozzanak a gyerekekkel az edzéseken.