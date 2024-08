A mezőnyben több dunaújvárosival is találkozhatunk, köztük az olimpián hatodik helyet szerző Hajdu Jonatánnal. Az első napon szerdán kenu egyes ezer méteren a Dunaújvárosi Központi Sport Egyesület (DKSE) sportolója, Slihoczki Ádám második lett. Négyesben a dunavarsányi Merkapt-Mekler három sportolójával – Koczkás Dávid, Uhrin Dávid, Lugosi Gergely – egy hajóban ülve aranyérmesek lettek.

A szerdai ezres döntők után a Ma Santé & Beauté Clinique felnőtt magyar bajnokság második napján már az ötszáz méteres versenyszámok voltak fókuszban. Csütörtökön is számos olimpikonunk rajthoz állt, C-2 mix 500 méteren például a Takács Kincső (Graboplast Győri VSE), Hajdu Jonatán páros, kenu egyesek ötszáz méteres számban győzött.

A férfi kenu egyesek ötszáz méteres döntőjében az a Fejes Dániel (Budapesti Honvéd SE) zsebelte be az aranyérmet, aki tegnap Adolf Balázzsal (FTC) összetérdelve is győzött, akkor ezer méteren. A Honvéd olimpikonja ötszázas párostársával, Kollár Kristóffal (Atomerőmű SE) meccselt az első helyért, míg a bronzérem Hajdu Jonatán (DKSE) nyakába került.

Kollár Kristóf és Juhász István (Atomerőmű SE) kiélezett csatában lett magyar bajnok férfi C-2 500 méteren, legyőzve a Fekete Ádám, Mitropoulos Iliász (UTE) egységet. A bronzérem ebben a számban a Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám (DKSE) kettősé lett. Szintén duplán örülhetett a Koczkás Dávid, Uhrin Dávid, Lugosi Gergely, Slihoczki Ádám alkotta kenus kvartett, amely a szerdai ezer után, másnap ötszáz méteren is magyar bajnok lett. A nap végére a vegyes számok döntői maradtak.

