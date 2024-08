Elsőként a gyékényesi bányatóba ugrottak szombaton a 35. eXtremeMan nyílt nemzetközi hosszútávú triatlonbajnokság versenyzői, hogy előbb teljesítsék a 3,8 kilométeres úszószakaszt, majd kerékpárra pattanjanak, hogy 180 kilométer után Nagyatádon elkezdhessék a 42,2 kilométeres maratoni futást.

A verseny a legelszántabbakat is komoly kihívás elé állította, hiszen bőven harminc fok felett volt a hőmérséklet. Az embert próbáló megmérettetésen ott voltak a DTSE képviselői is, akik közül a legjobb eredményt Hegedűs Attila érte el, aki 11:02:56-os idővel ért be a célba, ezzel a férfi abszolút kategóriában 24. lett, korosztályában (50–54 évesek) pedig a negyedik. Dósa Zoltán 11:59:44-nél állította meg az órát, ezzel férfi összesítésben 66., kategóriájában (40–44 évesek) 18. lett. Somogyvári Ákos 12:17:03-as ideje a 81. helyre volt elég, kategóriájában (50–54 évesek) pedig a 17-re.

A nagy hőség ellenére is megdőlt a magyar országos rekord, illetve ezzel együtt a nagyatádi pályacsúcs is, hiszen Badar Gergő 8:03:05-es idővel szakította át a célszalagot. Érdekesség, hogy a Veszprémi Egyetem SC sportolója ebben az évben a rövid- és a középtávú magyar bajnokságot is megnyerte, Nagyatádon pedig teljessé tette az éremkollekcióját.