Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapatánál megállt volna az élet. Sőt...

nincs jég Dunaújvárosban továbbra is Szekszárdon folytatja felkézülését a DAB az Erste Liga szeptember 13-i rajtjára.

Időközben egy váratlan felkérés érte a Dunaújvárosi Acélbikákat, az olimpiai selejtező utolsó fordulójára készülő ukrán válogatott az Acélbikákkal játszik felkészülési mérkőzést.

Az ukrán válogatott magyarországi tartózkodásáról a Magyar Jégkorong Szövetség honlapján olvashatunk részletesen.

„Az ukrán válogatott jó pár tagja már pénteken megérkezett Magyarországra, az Óbudai Jégcsarnokban készül a csapat az augusztus 25-i, a Vasas Jégcentrumban rendezendő mérkőzésre, valamint a rigai olimpiai selejtezőtornára. Az ukrán keret huszonkilenc fős, három kapus, kilenc védő és tizenhét csatár alkotja – a játékosok folyamatosan csatlakoznak a budapesti edzőtáborra, tizenkilencen voltak jelen az első edzésen. Jaroszlav Pancsenkóra is számított a szakvezetés, de a Kijev Capitals nem engedte el.

A keretből a korábban Újpesten szereplő Olekszandr Pereszunkót ismerhetjük leginkább, gólerős támadó, 33 Erste Liga-találkozón 14 gólt és 29 asszisztot ért el a 2022/23-as idényben – ezután Poprádon Vay Ádám csapattársa volt, az új idényt majd Eperjesen kezdi.

Szintén nem ismeretlen Ivan Sziszak, aki a Dunaújvárosi Acélbikák játékosaként tavaly 44 Erste Liga-meccsen lépett jégre, ezeken 4 gólt és 6 asszisztot is jegyzett, marad a csapatnál az új idényre is.

A novemberi Sárközy Tamás Emléktornán játszottunk legutóbb az ukrán válogatottal (akkor 5-4-re alulmaradtunk), abból a csapatból 17-en (!) ismét ott vannak Ukrajna keretében. Köszönthetünk majd a finn, a cseh, a szlovák, az olasz, a lengyel és a francia bajnokságban szereplő játékost is.

Az ukránok is érdekeltek még az olimpiai selejtezőben: amíg a mieink Pozsonyban küzdenek az osztrák, a kazah és a szlovák válogatott ellen, addig ők Rigában a lettek, a szlovének és a franciák ellen próbálnak bravúrt elérni augusztus 29. és szeptember 1. között.

Az augusztus 25-i magyar – ukrán meccsre az eventim.hu felületén lehet jegyet vásárolni.

Visszatérve írásunk kezdetére. Mivel Dunaújvárosban nem lesz jég szeptember tizenharmadikáig, a Ferencvárossal hazai pályára tervezett felkészülési mérkőzés is elmarad. Vagyis annyi történik, hogy találkozót valószínűleg szeptember 3-án a budapesti Tüskecsarnokban rendezik meg. Addig azonban a DAB augusztus 23-án a Felvidéken szerepel, a szlovák másodosztályú Topolcsány vendégeként.

Hazai pályán tervek szerint az Acélbikák szeptember 4-én mutatkoznak be, akkor a horvát első osztályú KHL Sisakot fogadják.