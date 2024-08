Az eredmények részletesen: Baracs – Pákozd 3–1, Apostag – Lajoskomárom II. 1–0, Polgárdi – Aba-Sárvíz 3–2, Nagykarácsony – Kisláng 2–1, Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. 2–2.

Baracs – Pákozd 3–1

Baracs: Vaszócsik, Hepp, Áldott, Wolf, Szurma, Katona, Sbihi, Takács, Fülöp, Kiss, Éliás. Cserék: Kozma, Prókai, Láng, Kozma, Karászi, Huber, Fejes.

Pákozd: Finta, Beke, Knitli, Földes, Horváth, Semenszki, Mészöly, Göncz, Molnár, Téglási, Takács. Cserék: Baka, Gyenge.

Gólszerzők: Baracstól Takács Titusz, Szurma Péter, Kozma Bálint. Pákozdtól Téglási Milán.

A kezdő sípszót után már a 12. percben vezetést szereztek a vendéglátók, akcióból Takács volt eredményes. Hamar érkezett a következő hazai találat. Ezúttal a rutinos Szurma a 14. percben fejezte be góllal a baracsi támadást

(2–0). A vendégek a 25. percben büntetőből szépítettek ugyan, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég. A második félidő 48. percében a baracsi Kozma találatával gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa (3–1). A 75. percben a gólszerző Kozma Bálintot egy pároslábas becsúszásért a második sárga lapja miatt kiállította Pintér Róbert játékvezető, de Baracs meg tudta tartani kétgólos előnyét a mérkőzés végéig. A játék képe alapján a Baracs megérdemelten húzta be első pontjait.

Körmendi Zsolt, Baracs: – Győzelemmel kezdeni egy bajnokságot mindig megnyugtató érzés. Viszont a játékunk azért hagy némi kivetnivalót maga után. A játék képe alapján megérdemeltük a győzelmet.

Nagykarácsony – Kisláng 2–1

A 18. percben Kovács hozott boldogságot a hazai szurkolóknak (1–0). A válasz szinte azonnal megérkezett: egy perc múlva Juhász egyenlített. A 88. percben azonban a másik Kovács gólt lőtt büntetőből, így egygólos győzelmet arattak a hazaiak, Nagykarácsonyban maradtak a pontok.

Nagykarácsony: Miklós, Szabó, Kovács, Szabó, Csicskovics, Czári, Balogh, Szente, Princz, Kovács, Nagy. Cserék: Turi, Tábi, Baranya, Rácz.

A Nagykarácsony gólszerzői: Kovács Roland, Kovács Dávid. A Kisláng gólszerzője: Juhász József.

Előszállás – Seregélyes-Sárosd II. 2–2

Előszálláson csak egy pont maradt a hétvége után, de ennek is örülhetnek a szurkolók, mivel gólgazdag mérkőzésen egy erős ellenféllel szemben remizett a hazai csapat.

Előszállás: Nagy, Felföldi, Kovalovszky, Béres, Garbacz, Horváth, Szalai, Nyári, Bozsoki, Németh, Horváth. Cserék: Gulyás, Kovács, Kercza, Puskás, Bognár.Góllövők: Béres, Garbacz, illetve Vachler és Várnai Ádám.