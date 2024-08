A hétvégén már éles körülmények között próbálhatják összeállításaikat a városi és környéki együttesek. A MOL Magyar Kupa 1. fordulójában a Érdi VSE és az NB III-ban csak fiatalokkal indult Dunaföldvár FC szombaton 11 órakor játszik, a vármegyei első osztályú Dunaújváros FC a több korábbi NB I-es, illetve válogatott játékost soraiban tudó, BLSZ I-es Unione FC-t fogadja a stadionban szombaton 16.30-tól.

A Fejér Vármegyei Kupában Besnyő–Beloiannisz, Pusztaszabolcs–Adony, Rácalmás–Sárosd, Baracs–Kulcs, KK Grain Kft.-Mezőfalva–Nagylók, Cece–Nagykarácsony és Vajta–Előszállás párosítás olvasható a körzetünkhöz tartozó csapatok esetében. Ezek a meccsek kivétel nélkül vasárnap 17.30-kor kezdődnek.

A hétvégi erőpróba előtt kérdeztük az edzőket, mi újság az együttesek háza táján, hol tartanak a felkészüléssel?

Nagykarácsonyban (II. osztály) szintén új edző van, Vaskó József Nagyvenyimről érkezett. – A bajnokság végén dőlt el a vállalás. Célnak semmiképpen sem szeretnénk a tavalyihoz gyengébb eredményt kitűzni. Huszonhárom fővel bőséges a rendelkezésre álló keret, amit azért majd szűkíteni kell. Vannak még igazolatlan játékosok is. Úgy gondolom, sikerült minőségileg és mennyiségileg is pótolni a távozókat. Motiváltak az újak és a régiek is, és erőnlétileg sem lesz gond a csapattal.

Vaskó József

Fotó: Horváth László

Masinka Csaba, Előszállás (II. osztály): – Voltak változások, mert négyen is eligazoltak. Érkezőként a valamikor Mezőfalván játszó Takács Richárdra számíthatunk. A távozások ellenére már elég jól összeállt a csapat. Azok maradtak, akik igazából játszottak, a csapat mellé jönnek a fiatalok. Az erőnléttel nem lesz gond, mert jó volt az edzéslátogatás. Vajtán kell majd bizonyítani, amihez hozzájárulhat a fiatalok és az idősebbek jó aránya. Bizakodók vagyunk a kupa mellett a bajnoki pozíciót illetően is.

Nagyvenyimen (II. osztály) új edző, Kőkuti Tamás irányít. A reményekről így nyilatkozott: – Edzegettünk a lehetőségeinkhez képest, hiszen sokan dolgoznak, mások meg éppen nyaralnak. Azért várjuk a szereplést. Az osztálykülönbségtől függetlenül igyekszünk majd megfelelően túl lenni rajta. Természetesen a kupára is a felkészülés részeként tekintünk, és szeretnénk minél tovább jutni. Nincs görcs a csapaton, mert még sok minden befolyásolhatja az eredményességet. Az alapkeret egyben maradt. Vannak igazolások is, de van még kiforratlanság is. Nem lesz sétagalopp a bajnokság, mert több csapat is erősített.