A magyar válogatottnak tagja a Dunaújvárosi FVE testvérpárja, Kardos Luara és Kardos Dominika. Csapatunk két győzelmet szerzett eddig.

A házigazda horvátok elleni nyitómérkőzést a magyar válogatott simán nyerte.

Az 5–0-ás száguldást követően magabiztos játékkal 14–5-re győztek a mieink. Nagyjából egy negyed alatt lerendezte a horvátokat az Európa-bajnokság nyitányán. Ahogy azt reméltük, tegyük hozzá – bár azért abszolút biztosra nem mehettünk, részben azért, mert a házigazdákkal kezdtünk, részben azért, mert a horvátok, ha az U16-osok között is, de mégiscsak meglepték a hollandokat egy világbajnoki negyeddöntőben még júniusban.

Azután a jó öreg Mladost-uszodában elég hamar kiderült, hogy itt nem igazán lesz meglepetés...

Magyarország – Horvátország 14–5 (5–0, 3–2, 4–1, 2–2)

A magyar gólszerzők: Hajdu 6, Kardos Laura, Lendvay 2-2, Pogonyi Varró, Batizi, Kardos Dominika.

Hétfőn délelőtt azután már sokkal nehezebb dolga volt a magyar csapatnak, hiszen Görögország ellen csoportrangadó várt rá. Fantasztikus védekezéssel, Golopencza Szonja káprázatos védéseivel, Varró Eszter remeklésével, továbbá elsőrangú előnykihasználással aratott válogatottunk igencsak megérdemelt győzelmet a görögök ellen.

A 10-7-es siker azt jelenti, hogy együttesünk szinte biztosan csoportelsőként végez

– olvasható a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján, a waterpolo.hu-n.

Rögtön az első negyedtől kőkemény csata zajlott a vízben, a görögök egy szép centergóllal szereztek vezetést, Mácsai Eszter egy fórban kiharcolt négyesből egyenlített, majd a következő támadásból egy ravasz rövidsarkossal köszönt be. A görögök Tricha révén egy átlövésből válaszoltak, majd kapufára töröltek egy ötméterest, úgyhogy 2–2-vel zárult a nyitórész.

A második negyedben sokáig csak kiállítások, illetve annulált gólok voltak műsoron, azután öt és fél percet követően pörögtek fel az események. Varró Eszter került a védője mögé és mattolt centerből, majd Pogonyi Bíbor blokkon enyhén megpattanó labdájával már kettővel is vezettünk. Ez a különbség meg is maradt a játékrész végéig.

A harmadik negyedben gyakorlatilag 50 másodperc alatt eltűnt a nehezen összegereblyézett kétgólos előny: Karampetsou ötösből majd előnyből hozta vissza 5-5-re a helléneket. 7–6-nál egy-egy remek hátrányos védekezés következett mindkét oldalon, azután hat a hat ellen nem nagyon boldogultak a felek A lényeg: legalább vezettünk eggyel a zárórész előtt. Amelyben 3:41-gyel a vége előtt hárommal vezettünk.

A csattanó Kardos Laura nevéhez fűződik:

a dunaújvárosi játékos vágta be a hosszú felsőbe a labdát „rosszkéz” hátulról 0:35-nél, ami minden bizonysággal a csoportelsőséget és egy könnyebb ellenfelet jelenthet a negyeddöntőben.

Magyarország –Görögország 10–7 (2–2, 3–1, 2–3, 3–1)

A magyar gólszerzők: Mácsai, Varró 3-3, Lendvay 2, Pogonyi, Kardos L.

Forrás: waterpolo.hu