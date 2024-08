Az utolsó napra néhány ötezer méteres szám mellett zömében a kétszázas futamok, valamint a para-kajak-kenu versenyek maradtak. Tótka Sándor három év után először indult kétszáz egyesben, a tokiói olimpiai bajnok pedig nem okozott csalódást. A férfi K-2 200 és K-4 200 méteres döntők ezúttal is Séra Miklós Emlékfutamok voltak, párosban címvédés történt. Az épek mellett pénteken a paraszámok is szerepeltek a programban. Az éremtáblázat élén végzett az MVM Szegedi VSE, amely kilenc arany-, négy ezüst-, és hét bronzéremmel zárt Szolnokon.

A kétszáz méteres távoknál megszokott a szoros a befutó, nem volt ez másképp a nap első döntőjében, a férfi kenu egyeseknél sem. Hajdu Jonatán (Dunaújvárosi KSE), Korisánszky Dávid (Merkapt-Mekler László SE) és Koczkás Dávid (MTK) fej fej mellett haladt, végül csak a hajó berúgása döntött a sorrendről. Ez Hajdunak sikerült a legjobban, őt követte Koczkás, majd Korisánszky. Beszédes, hogy a három dobogós egy tizedmásodpercen belüli különbséggel ért célba.

Férfi C-2 200 méteren a Fekete Ádám–Mitropoulos Iliász (UTE) párosnak jött ki legjobban a vége, így meg tudták kaparintani az első helyet a Kollár Kristóf–Hodován Dávid (Paksi Atomerőmű SE) kettős előtt. A Hajdu Jonatán–Slihoczki Ádám (Dunaújvárosi KSE) duó ötszázas táv után kétszázon is bronz­érmet lapátolt össze.

Nem talált legyőzőre a Kollár Kristóf–Hodován Dávid–Hajdu Jonatán–Juhász István (Paksi Atomerőmű SE, DKSE) kvartett férfi C-4 200 méteren. Második helyen a Koczkás Dávid–Slihoczki Ádám–Lugosi Gergely–Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE, DKSE) egység szelte át a célvonalat, a bronzérem a Molnár Csanád–Gyányi Milán–Szi­lágyi Balázs–Gyányi Levente (MVM Szegedi VSE) nyakába került.

A férfi K-2 200 és K-4 200 méteres döntők a hagyományokhoz híven ezúttal is Séra Miklós Emlékfutamok voltak. A legendás Miki bácsi 2007-ben, súlyos betegség következtében hunyt el. Az 1997-ben mesteredzői címmel kitüntetett szakember az MTK színeiben kezdett kajakozni, később szerepelt a korosztályos válogatottakban, telente pedig egy másik sportágnak, a jégkorongozásnak hódolt, amelyben szintén válogatott kerettag lett.

A háromnapos verseny végén az éremtáblázat élén végzett az MVM Szegedi VSE. (Forrás: kajakkenusport.hu )