A DAB pénteken az Alba Arénában lejátszotta az első felkészülési mérkőzést a FEHA19 ellen. A találkozó előtt Somogyi Balázs, a DAB vezetőedzője a csapat Facebook-oldalán nyilatozta.

– Pozitívnak látom mindenkinél a nyári felkészülést, hisz jó erőben vannak azok a srácok, akikkel együtt készültünk és azok is, akik külön készültek. 1 hónapunk van a szezon kezdetéig, szóval bőven van időnk magasabb szintre kapcsolni és még ennél is jobb erőnlétbe kerülni. Négy napja edzünk jégen és ennyi idő alatt még csodát nem lehet tenni. Vannak hiányosságok, de elsősorban az állóképesség visszaszerzése a fontos, így erre helyeztünk nagyobb hangsúlyt ebben a pár napban. Látom a csapatban rejlő erősségeket és gyengeségeket, de mint mondtam 4 nap után nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. A hozzáállás dicséretes és a munkamorál is rendben van.

Az első meccs 2–0-ás vereséget hozott.

FEHA19 – DAB 2-0

FEHA: Melnyicsuk (Csibi) – Stadel, Salamon, Zezelj, Hakanen, Dobos, Bogesic, Horváth D., Siftar, Nádor, Szita, Szabó P., Bajkó, Ambrus Cs., Balasits, Dézsi, Balázsi, Pallag-Bozsák R., Alapi, Őri.

Dunaújvárosi Acélbikák: Tóth B. – Tóth G., Kluuskeri, Watkins, Zohovs, Sági M., Faith, Sysak, Jensen Mi., Hári N., Ritter Z., Bánki, Raskin, Jensen Ma., Csémi, Mazzag, Zakharevics, Léhi, Szűcs T., Cseh I., Sári K.