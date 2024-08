A csehországi kupáról néhány szót. Az első meccset a német Thüringer Handball Club ellen játszotta a DKKA, és 31–28-ra nyert. A második találkozón a házigazda DHK Baník Most volt az ellenfél, ezúttal 35–30-ra győztek a dunaújvárosiak. Utolsó mérkőzésük nagyon szorosan alakult, de végül a lengyel Kobierzyce ellen nagyszerű hajrát produkáltak a lányok, és 36–36-os döntetlent értek el. Ez az eredmény annyit is jelentett, hogy megnyerték a tornát.

Tegnap már Dunaújvárosban játszott Gulyás Péter csapata, a dél-koreai SK Sugar Gliders együttesét fogadta a felújított Dunaújváros Sportcsarnokban.

Fotó: Laczkó Izabella

A közelmúltban a DKKA serdülőinek meccsén voltam, ami után az alábbiakat írtam: „Hosszú idő után voltam ismét kézilabda-mérkőzésen a Dunaújvárosi Sportcsarnokban. No nem valami NB I.-es rangadón, netán kiemelt nemzetközi kupameccsen, hanem egy megyei első osztályú bajnoki döntőn. A hölgyeknél a DKKA serdülőcsapata a pázmándiakkal csapott össze az aranyéremért. A küzdelem remek volt, a játékosok mindent megtettek a pályán a tudásuknak megfelelően, a két együttes szurkolói pedig kimondottan forró hangulatot teremtettek a lelátón. Ami azonban elszomorító volt, az a csarnok állapota. Jelzőket nem akarok használni, de ide embereket, fiatalokat beengedni, a bűn kategóriája is lehetne.”

Fotó: Laczkó Izabella

Nem telt el azóta sok idő, de alaposan megváltozott a helyzet, új parketta a küzdőtéren, teljes festés, és az öltözők felújítása az, amiről most örömmel beszámolhatunk. (Az öltözők korábban olyan állapotban voltak, hogy a vendégcsapatok nem voltak hajlandók azokban lezuhanyozni. De ez már a múlt.)

A tegnapi mérkőzésről, kezdjük az ellenféllel. Korea bajnokcsapatáról beszélhetünk, amely az elmúlt években az Ázsiai Bajnokok Ligáját is megnyerte. Budapesten edzőtáborozik, és korábban már játszott a Dunaújváros gárdával, és ismét szívesen jöttek Dunaújvárosba. Nos, egy ilyen gárda várt a dunaújvárosi hölgyekre.

Fotó: Laczkó Izabella

Mindig kell figyelni az apróságokra, amik nem is annyira apróságok. Felkészülési mérkőzés ide vagy oda, a sportág dunaújvárosi szerelmesei közül sokan ott voltak a lelátón, köztük a B-közép tagjai is, akik dobbal, zászlók lengetésévél segítették a DKKA játékosait.

A mérkőzés harcos volt, a dunaújvárosi fiatalok odatették magukat a pályán, de a koreai csapat nem volt könnyen verhető ellenfél.

Gyors és időnként látványos kézilabdát láthattunk, eközben mindkét oldalon sok technikai hibát is észlelhettünk. Talán ebből is adódott, hogy sok lerohanást láthattunk.