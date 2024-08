Az MLSZ versenybizottsága a második forduló résztvevőit is földrajzi elhelyezkedésük alapján négy csoportba sorolta be (észak-kelet, dél-kelet, észak-nyugat, dél-nyugat), majd így készítették el a második forduló párosítását. A párharcok ezúttal is egy mérkőzésen dőlnek el.

Az előző körben a vármegye I-ben induló Dunaújváros FC az Unione együttesét búcsúztatta 3–1-es sikerrel, ezúttal pedig a Tolna vármegyei másodosztályban szereplő Fadd SE vendége lesz Gróf András csapata. A hazaiak az első körben játék nélkül jutottak tovább, miután akkori riválisuk, a Diósd visszalépett.

Ami a többi Fejérbeli csapatot illeti, az Iváncsa az Ercsi vendége lesz, a Mór a Pápáé, a Pátka pedig a Kaposvárt fogadja.

Az 2. forduló hivatalos játéknapja augusztus 24.

Egyébként vasárnap a Fejér Vármegyei Kupa második körében is bemutatkozik a dunaújvárosi alakulat, 17.30 órától Alapon lépnek pályára.