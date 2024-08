Sok együttesnél még javában tart a csapatépítés és ennek megfelelően alakulnak az eredmények is. A kiírás értelmében az alacsonyabb osztályú csapatok számára ebben a körben még elegendő volt egy döntetlen is a továbbjutáshoz. A magasabb osztályban játszók azért már kezdenek magukra találni, ahogy a Mezőfalva a baracsi pályán brillírozott, utóbbiak tudásuk alatt produkáltak. A Dunaújváros FC Alapon szaggatta a hálót, fél tucatig meg sem álltak. A Nagykarácsony bravúrral búcsúztatta az első osztályú Sárosd gárdáját, a döntetlennel az új nagykarácsonyi edző, Vaskó József csapata jutott a következő fordulóba. Jól ment a hétvége Beloiannisznak is, akik otthon ütötték ki a Velence különítményét.

A Mezőfalva (pirosban) négyet vágott Baracsnak a hétvégén

Fotó: Horváth László

Akadtak jócskán meglepetések, hiszen az első osztályba jutott Adony csak kullogott a harmadosztályú Szabadegyháza után és kiesett. Az Előszállás is befejezte a kupaküzdelmeket, bár ők nem kudarcnak élik ezt meg, mert a jóval nagyobb játékerőt képviselő Lajoskomáromnak azért hármat is berúgtak.

Baracs – KK Grain Kft.-Mezőfalva 0-4 (0-1)

Baracs: Vaszócsik - Hepp, Wolf, Szurma, Katona, Kozma B., Fülöp, Kiss, Huber, Éliás, Fejes Cs. Cserék: Kozma M., Áldott, Karászi, Sbihi, Fejes D., Láng.

Mezőfalva: Kovács Á. - Balázs, Rózsahegyi, Villám, Rakonczai, Balogh, Sági, Németh, Mekota, Kovács K., Morár. Cserék: Márki, Kovács B., Szabó, Csontos.

Az első félidő 15. percében Németh kapott jó labdát középen, és a védőktől meglépve beverte az első vendég találatot. A szünetet követően eléggé felborult a pálya a Mezőfalva javára, inkább a hazai térfélen folyt a játék. Gólra váltható helyzeteik így nekik adódtak. A 47. percben Morár érvényesített szélről egy beadást, az 54. percben Balázs fejelte a be a baloldali szögletet. Végül Márki 18 méteres középről megküldött lövése állította be a végeredményt.

Körmendi Zsolt Baracs: - A párharcokban rendre alulmaradtunk.

Pánikszerűen rugdostuk előre a labdát és nagyon sok hibával játszottunk. Őszintén szólva engem is meglepett a csapatom.

Váradi Tamás Mezőfalva: - Továbbra is keressük még a játékunkat. Hosszú hónapok, amíg teljesen összeáll a csapat.

Idő kell az új edző és a rendszer megszokásához, de teljesen jól haladunk.

Nagykarácsony – Sárosd 2-2 (1-1)