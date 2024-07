A múlt heti gyakorlások során a Magyar Vízilabda Szövetség jóvoltából lehetőségünk volt beszélgetni a dunaújvárosi klub játékosaival, illetve Mihók Attila társkapitánnyal. A dunaújvárosi szakember arról beszélt, miként áll a felkészülésük.

– Az Egyesült Államokban nagyon jól sikerült az edzőtábor.

Képletesen úgy fogalmaznék, ez olyan, mint amikor erdőben megtámad valakit a medve, akkor nagyon gyorsan tud szaladni.

Most Dunaújvárosban nem volt itt a medve, és nem is nézett ki annyira jól, ahogy szaladgálunk. Nyilván más a motiváció, és nem kényszerítik ki belőlünk azt a teljesítményt, amit mondjuk a közelmúltban az amerikai válogatott megtett. Most próbáltunk formai dolgokat csinálni, de azt is nehéz, mert a szabály miatt tizenegy mezőnyjátékosunk van. Így a hat-hat ellen sem lehetett gyakorolni.

Azután Mihók Attila beszélt a görögországi nemzetközi torna és az amerikai út tanulságairól is.

–

Az egyik az, ha nem figyelünk, akkor nagyon könnyen bajba kerülhetünk,

ilyen volt például az ausztrálok elleni meccsünk első negyede. Illetve az is látszik, amennyiben észnél vagyunk és alázatosan, sikerorientáltan és magabiztosan vízilabdázunk, akkor bárkit legyőzhetünk, ahogy tettük ezt az amerikaiak elleni utolsó edzőmeccsünkön.

A tréner első alkalommal vehet részt szakvezetőként a világ legnagyobb sporteseményén, és ugyan sok nagy csatát megélt már, de kíváncsiak voltunk arra, személy szerint ő mennyire izgatott, hiszen mégiscsak egy olimpiáról beszélünk.

– Magam részéről ezt elhessegetem, próbálok ezen nem stresszelni. Elsősorban az ellenfelek, illetve a saját teljesítményünk miatt szoktam idegeskedni, akkor is leginkább a meccs előtti időszakban. Persze, nagy dolog, hogy egy olimpián ott lehetünk, de nem tudom, ebből Párizsban egyáltalán mennyit fogunk érezni. Ugyanis úgy néz ki a menetrend, hogy a szálláson beülünk a buszba, megyünk az uszodába, ott ugyanazok az ellenfelek várnak ránk, mint a vb-n, vagy az Eb-n. A külsőségekre nagyon nem lesz időnk, szóval ezzel nem foglalkozom, majd utána próbálom meg ezeket az élményeket a helyére tenni. Most az a cél, hogy a lehető legjobban felkészüljünk, mert ez egy olimpia, itt is nagyon könnyű elcsúszni egy-egy apró dolgon, ahogy bármilyen világversenyen, így nem foglalkozunk az esélyekkel, próbáljuk kihozni magunkból a maximumot.

Mihók Attilának felvetettük a Dunaújvárosi FVE az elmúlt évtizedeknek elért sikereit, és azt is, hogy három jelenlegi és több korábbi játékos szerepel a válogatottban ebből a klubból.

– Erre külön nem térnék ki, ez nem szempont ebben a helyzetben. Azt gondolom, itt a dunaújvárosi klub, amelyiknek főleg az olimpia után meg kell találnia azt a kifejezési módot, hogy publikálja, vannak válogatott olimpikon játékosai. Nekem ez, nem megbántva senkit, nem szempont, hanem az, akárhonnan is került valaki ide, minél többet tudjon hozzátenni a remélt sikerhez.

Ami az esélyeket illeti, a vb-n ugyanazok szerepelnek, mint az olimpián, Előbbin ezüstérmesek lettek, annál eggyel lehet előrébb végezni.

– Egy csapat sem úgy fog nekivágni, hogy ne győzni akarna, függetlenül az esélyektől. Ez egy olimpia, itt nagyon könnyű elcsúszni a legapróbb dolgon, ahogy bármely más világversenyen. Ám ezzel nem foglalkozunk, próbáljuk a maximumot nyújtani.

A Dunaújvárosi FVE játékosai, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, valamint Mahieu Geraldine is beszélt a várakozásairól, illetve a mögöttük hagyott időszakról.

Garda Krisztina: – Ugyan a munkára koncetráltam, de nyilván tudom, közeledik az olimpia, és izgatott vagyok, hogy menjünk és játsszunk. Harmadik olimpiámra készülök, mindegyik más volt, nem tudom őket összehasonlítani, de nyilván számít, hogy azért ebben van már rutinom. Jó volt a görög és amerikai túra, de az, hogy mennyit fejlődtünk a világbajnokság óta, majd az olimpián derül ki, ugyanis ezek tét nélküli, felkészülési meccsek voltak. Ami viszont az olimpiát illeti, már az első, a hollandok elleni csoportmeccsünk nagyon fontos lesz, ráadásul a másik ágon ott vannak a spanyolok is, akik szintén a világ élvonalát képviselik, így nagyon oda kell figyelnünk már az elejétől mindenre. Biztos, hogy a fogadóirodáknál az amerikaiak számítanak a legesélyesebbnek, de nekünk a csoportmeccsekre kell koncentrálni. Egyből a nyitányon a hollandok elleni rangadóra szombaton, ami nagyon fontos mérkőzés lesz. Azért van itt jó csapat bőven a mezőnyben, ebből a tíz együttesből többnek is van esélye az olimpia megnyerésére.

Mahieu Geraldine:

– Nem mondom, hogy nem izgulok, de még sok munka van hátra az utolsó napokban.

Persze, nyilván más lesz, amikor már el kell kezdeni bepakolni a bőröndbe, vagy ott állunk a Duna Arénánál, akkor biztos megjön az izgalom is. Nagyon jó, hogy hárman vagyunk a klubból, ez sokat segít nekem. A lejátszott sok mérkőzés nagyon fontos volt számunkra, ezeken igyekeztünk javítani a hibákat, például az első negyedeket. Szerintem ez sikerült is. Az olimpián nagyon fontos lesz a hollandok elleni nyitómeccsünk, hogy győzzünk és arra a sikerre lehessen építeni, aztán majd haladjunk utána lépésről lépésre előre.

Horváth Brigitta:

– Persze, bennem is ott lesz az izgalom, amikor már csomagol az ember két, két és fél hétre. A görögországi és az amerikai edzőtáborban nagyon sokat fejlődtünk mindenben.

Felnőttünk az Egyesült Államok csapatához is, hiszen meg tudtuk őket verni, meccsről meccsre egyre jobban játszottunk.

Ebből nagyon sokat tanultunk, és ezt tovább fogjuk tudni vinni Párizsra is. Ezért is lesz nagyon fontos a hollandok elleni találkozónk, hogy azon miként kezdünk, és hogy jövünk ki belőle, a lényegi kérdések viszont a negyeddöntőktől kezdve dőlnek el.

Mahieu esetében kihagyhatatlan felvetés, mint nevetve mondta, ezt mindenki meg is kérdezi, hogy francia születésűként milyen érzés lesz neki a párizsi olimpián a magyar csapatban szerepelni.

– Nem tudom megválaszolni, mert az olimpiai faluban leszünk, rengeteg külföldi között. Az uszoda pedig egy új létesítmény, amit soha sem láttam, tehát nem köt hozzá semmi, ebből a szempontból tehát nem lesz semmi különös. Persze, azért nagyon szurkolok, hogy jól sikerüljön a szervezés és büszke vagyok rá, hogy Párizs lehet a rendező. De inkább magyar vagyok és sportoló, nem turista, tehát nem az lesz, hogy jó éttermeket ajánlok a lányoknak. Csak a vízilabdára fogunk koncentrálni.