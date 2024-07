– A munka gyakorlatilag egész nyáron folyt, hiszen mindenkinek a szabadság alatt is, egyéni edzésterv alapján dolgozniuk kellett. A mai napon Horváth Tibor erőnléti edző a játékosok fizikai állapotának a felmérését végzi – tudtuk meg Bulath Anitától.



A szakmai igazgató elmondta, mindenki, kivéve a közelmúltban műtött lengyel légióst, elkezdte a munkát, méghozzá egy felújított pályatesten.

A csarnok felújítása ugyan nem úgy alakult, ahogy azt évekkel ezelőtt gondoltuk volna, de azért lépésről lépésre halad. A tetőfelújítás után a beázások megszűntek, most pedig a parkettát cseréltük ki. Bulath Anita úgy fogalmazott, csúcsminőségen játszhatnak majd a hölgyek. Még egy festés, és az öltözőfelújítások vannak hátra, de a munkálatoktól zavartalanul tudnak készülni a lányok.

- A felkészülési programunk kész. Minden héten lesz edzőmérkőzésünk, majd augusztusban egy cseh túrára is elutazunk – tájékoztatott Bulath Anita.

A szakmai igazgató arra a kérdésre, hogy milyen változást okozhat, hogy Gulyás Péter személyében Veszprémből egy férfi kézilabdában jártas edző érkezik a csapathoz, így válaszolt.

– A női kézilabda egyre jobban hasonlít a férfiakéra. Eddig is vettünk át tőlük sok dolgot. Gulyás Péter érkeztével még többet tanulhatunk a férfi kézilabdáról.

Egy bizonyításra kész edzőt szerződtettünk, aki Dunaújvárosban szeretné megmutatni, hogy jó szakember.



Fontos kérdés még a DKKA-val kapcsolatban, hogy az akadémiák fiataljait mennyire veszik számításba.

- Most is hoztunk fel fiatalokat a felnőtt csapathoz, hoztunk vissza kölcsönadott kézilabdázókat. Most is figyeljük az utánpótlást, senkinek sem eresztjük el a kezét – fejezte be beszélgetésünket Bulath Anita.