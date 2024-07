DKKA 19 perce

Gulyás Péter ambiciózus és bizonyítana is

Gulyás Péter vezetőedzőként is szeretne bizonyítani, amihez Dunaújvárosban minden segítséget megkap a DKKA vezetésétől. A Kohász új trénerével hosszú távú, hároméves szerződést kötöttek. A tavalyi szezon közben a csapatot átvevő dr. Paic Róbert és Virág Roland is marad a klubnál, munkájukra továbbra is számítanak.

Gallai Péter Gallai Péter

Horváth Tibor ügyvezető, Gulyás Péter és Vertig Csaba operatív igazgató Fotó: DKKA

Mint ismert, kedden a DKKA bejelentette, hogy új vezetőedző érkezik a csapathoz Veszprémből, Gulyás Péter személyében. A sokszoros válogatott (111) játékos klubikonnak számított, hiszen tizenhét évet húzott le a királynék városában, számtalan trófeát gyűjtve ezen idő alatt. Pályafutása lezárulta után a bakonyi klub utánpótlásában kezdett edzősködni 2017-ben, majd 2021-ben Momir Ilic segítőjeként az NB I-es Telekom Veszprém kispadjára ült le. Szerződésük a mostani szezon végén járt le, amit nem hosszabbított meg a klubvezetés. A tárgyalások után aztán eldőlt, hogy a Dunaújvárosi Kohász női együttesét veszi át, ahol tréneri karrierje során először dolgozhat vezetőedzőként élvonalbeli klubnál. A Kohász közleménye arról is szólt, hogy dr. Paic Róbert és Virág Roland, akik tavaly szezon közben speciális helyzetben vették át a csapat irányítását – akkor Rapatyi Tamás közös megegyezéssel távozott –, továbbra is maradnak a klub kötelékében, az utánpótlásban számítanak színvonalas és odaadó munkájukra. – Gulyást Pétert már régebbről ismerjük, szeretnénk szintet lépni, ő a Veszprémnél, a világ egyik legjobb klubjánál töltött el hét évet edzőként, az ez alatt szerzett szakmai tapasztalatot és tudást, mentalitást magával hozza. Úgy gondolom, annál jobb egy női csapat, minél férfiasabb munkát végez. Ehhez Gulyi kiváló ember, ambiciózus, meg akarja mutatni a tudását, és van benne spiritusz is, bizonyítani szeretne vezetőedzőként. Ehhez tőlem, Bulath Anita szakmai, Vertig Csaba operatív igazgatótól és a klub összes munkatársától minden segítséget meg fog kapni. - Ami még nagyon fontos szempont volt, hogy magyar edző. Vallom, vannak itthon is olyan trénerek, akikkel lehet eredményesen dolgozni – nyilatkozta lapunknak Horváth Tibor, a DKKA ügyvezetője. Kérdésünkre elmondta, a csapatot fél éve vette át dr. Paic Róbert és Virág Roland, a szakmai munkába pedig sokat segített Bulath és ő is. Miután Paic a Pécsi Tudományegyetemen tanszékvezető lett, már nem tud annyi időt rendelkezésre állni, hogy ezt a posztot ellássa. Virág Roland tehetséges, de sokat kell még tanulnia, illetve jelenleg is tanul, ezért gondolkodtak egy olyan szakemberben, akivel hosszú távon terveznek. Ennek tükrében Gulyás Péterrel három évre szóló szerződést kötöttek. Ami Gulyás pályafutását illeti, 1997-ben lett a veszprémi klub igazolt játékosa, 2000-től tizenhét éven át pedig profiként küzdött a bakonyiak sikereiért. Ezen idő alatt nem egy emlékezetes csatát vívott a Dunaferr csapatával. Játékosként imponáló eredményeket tudhat maga mögött. Többek között olimpiai 4., 3 x Bajnokok Ligája 2., Bajnokok Ligája 3., Kupagyőztesek Európa Kupája győztes, 2 x SEHA Liga-győztes, 16 x magyar bajnok, 14 x Magyar Kupa-győztes. 2017-ben jelentette be visszavonulását, elsőként a klub utánpótlásában dolgozott edzőként, majd 2021 óta Momir Ilics munkáját segítette másodedzőként a Telekom Veszprém NB I-es csapatánál. Ezen idő alatt három Magyar Kupát, két bajnoki címet, két SEHA Ligát és egy SEHA Liga barátságos négyestornát nyert a csapattal. 2022-ben bejutottak a Bajnokok Ligája Final4-ba, ahol a Barcelona, a Kielce és a Kiel mögött a negyedik helyet szerezték meg. A szakvezetők 2 + 1 éves szerződése az előző idény után lejárt, amit nem hosszabbított meg a vezetőség.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!