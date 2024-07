Folyamatosan jelenti be a klub az új igazolásokat. Legutóbb a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményükben az alábbiakat olvashatjuk: „Jani Klusskeri, a 26 esztendős védő elsőre még nem került a látókörünkbe. Egy agilis, jó technikával rendelkező, bekket kerestünk, megújult keretünkbe, a megoldás pedig egyik új játékosunk, Eriks Zohovs ismeretségének is köszönhető. Jani Klusskeri még a francia bajnokságban, a Briancon csapatában volt Eriks csapattársa. Junior éveiben a TPS és a Lukko együttesében pallérozódott, majd a KeuPa HT felnőtt keretével a Mestisben is szerepet kapott. Később a szintén finn másodosztályban szereplő SaPKo-ban folytatta pályafutását, majd a következő évben a már említett francia csapathoz igazolt. A korábbi finn junior válogatott sikeres utolsó évet tudhat maga mögött. Összesen 48 mérkőzésen számítottak rá és ez idő alatt védőként 23 pontot szorgoskodott össze a Briancon színeiben.