A kinti idő szerint kedden este játszott találkozón 10-8-as győzelmet aratott az elmúlt három olimpiát megnyerő, világbajnoki címvédő hazaiak ellen a magyar együttes. Ezzel pedig sporttörténelmi pillanatot is elértek, ugyanis otthon még soha nem sikerült felülmúlni az amerikaiakat.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a vendégek remekül kezdtek, akik háromgólos előnnyel zárták az első negyedet. Aztán a varazslat tovább folytatódott, Magyari védései és jó blokkok után a remeklő Faragó révén már négy volt a magyarok fórja.

A hazaiak végül több, mint tizenkét perc után tudtak eredményesek lenni - nem biztos, hogy valaha volt-e csapat, akik ilyen hosszú gólcsendre tudták ítélni őket.

A meccs felénél végül 5-2 volt az állás.

Az amerikaiak góljával indult a harmadik negyed, ám a szenzációs napot kifogó Faragó megint betalált, így már négy gólnál járt. Musselman és Jenna Flynn góljai között Gurisatti Gréta lőtt a hálóba, így 7-5-ös magyar előnyről indult a záró játékrész, amelyben újra ide-oda estek találatok, így Mihók Attila és Cseh Sándor alakulata – amely a februári dohai vb-döntőben kikapott az amerikaiaktól – remek győzelemmel hangolt a párizsi olimpiára.

A hazaiak 11 emberelőnyükből négyszer, a magyarok háromból egyszer voltak eredményesek a Spieker Aquatics Complexben, ahol Magyari Alda 12 védéssel zárt.

Mihók Attila így értékelt a szövetség honlapjának.

Különösebb hozsannázás helyett inkább maradjunk annál, ami történt. Nagyon jól kezdtünk, elsősorban védekezésben, az eddigi statisztikák alapján valószínűtlenül sokat blokkoltunk, jó mélyen bent tudtunk maradni a zónában, ami a centereik megjátszására volt hatással, és ez olyan magabiztosságot adott aztán, ami kitartott a mérkőzés végéig.

– Alda remekül indított a kapuban, nagyokat takart az elején, ez neki is nagy lökés volt, meg a többieknek is. Támadásban így jóval türelmesebben játszottunk, sikerültek az utolsó kulcspasszok, hogy valóban helyzetekből lőhessünk, és ezeket jó százalékban értékesítettük is. Nem azt mondom, hogy mindent kihasználtunk, de az igazán jó gólszerzési lehetőségeknek úgy a hetvenöt százalékát biztos.