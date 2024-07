Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) jégkorongozói tovább erősödtek, ezúttal Újpestről igazoltak játékost. A DAB közleményében az alábbiakat olvashatjuk: „Csapatunk tovább bővíti fiatal játékosainak számát. A 21 esztendős támadó, Cseh István, az Újpest akadémiájáról érkezik Dunaújvárosba. István igazi fővárosi jégkorongos, ráadásul eddigi pályafutása folyamatosan a negyedik kerülethez kötötte. Az Újpestnél nevelkedett ifjú végigjárta a lila-fehér lépcsőket. Gyermek évei után is az UTE kötelékében maradt, U18, majd U21, később pedig az akadémia szárnyai alatt, mint egyik meghatározó hokisa kamatoztatta tudását. A legutóbbi szezonban már két bajnokságban is szerepelt. A korosztályos megmérettetés mellett három mérkőzés erejéig az Erste Ligás csapatban is helyet kapott, ahol egy gólpasszal segítette társait.

Cseh István érkezésével hisszük, hogy további lendületet, elhivatottságot, és akaratot tudunk kölcsönözni megújult csapatunknak. Isten hozott és sérülésmentes, sikeres szezont kívánunk neked!